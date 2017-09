Nachrichten-Ticker

15:55 Air-Berlin-Flieger rutscht auf Sylt in Rasen

Sylt - Das ging noch einmal gut aus für 82 Passagiere von Air Berlin. Sie erlebten am Morgen bei der Landung ihres Fliegers auf der Promi-Insel Sylt eine Schrecksekunde: Der Airbus A320 rollte über die Landebahn hinaus und kam erst 50 Meter dahinter zum Stehen. Die Maschine blieb auf dem aufgeweichten Rasen stecken. Keiner der Passagiere wurde dabei verletzt. Die Ursache für den Vorfall des Fliegers aus Düsseldorf ist noch unklar. Zum Unfallzeitpunkt war die Sicht schlecht.

15:49 Polizeivizepräsident: Noch keine vollständige Entwarnung

Konstanz - Die Polizei hat nach der Festnahme eines Verdächtigen im Falle der Supermarkterpressung eine verbliebene Giftmenge in dessen Haus gefunden. Dies dürfte der gesamte Rest sein, der bei der Manipulierung der fünf gefundenen Babynahrungsgläschen übrig geblieben sei. "Wir wissen es aber nicht exakt", sagte Polizeivizepräsident Uwe Stürmer in Konstanz. Daher könne noch keine vollständige Entwarnung gegeben werden. Die bei dem 53 Jahre alten Mann gefundene Menge Ethylenglycol hätte gereicht, weitere fünf Gläschen mit Babynahrung zu vergiften.

15:46 Tillerson: USA stehen in direktem Kontakt mit Nordkorea

Peking - Die US-Regierung hat erstmals bekannt gegeben, dass sie im Konflikt um das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm in direktem Kontakt mit Pjöngjang steht. "Wir können mit ihnen sprechen. Wir sprechen mit ihnen", sagte Außenminister Rex Tillerson laut "New York Times". Danach gefragt, ob die Kommunikationsdrähte über China liefen, schüttelte er den Kopf. Ob Pjöngjang in irgendeiner Form geantwortet hat - jenseits des öffentlichen Austausches von Drohungen mit US-Präsident Donald Trump - sagte Tillerson nicht. Er hält sich zur Zeit in Peking auf.

15:42 Grüne erklären sich offiziell bereit zu Jamaika-Sondierungen

Berlin - Die Grünen haben offiziell ihre Bereitschaft zu Gesprächen über eine Jamaika-Koalition erklärt. "Eine Einladung der CDU und CSU zu gemeinsamen Sondierungsgesprächen mit der FDP nehmen wir an", heißt es in einem Beschluss, den ein kleiner Parteitag in Berlin ohne Gegenstimmen verabschiedete. Es gebe aber keinen Automatismus für eine Regierungsbeteiligung. Der Beschluss enthält auch die Namen eines 14-köpfigen Sondierungsteams. In der Gruppe sind der linke und der realpolitische Flügel gleichermaßen vertreten.

15:21 Mutmaßlicher Erpresser ist 53 Jahre alter Deutscher

Konstanz - Im Fall der Erpressung mehrerer Handelsketten haben die Ermittler einen 53 Jahre alten Deutschen festgenommen. Der Mann werde zur Stunde dem Haftrichter vorgeführt, teilte die Staatsanwaltschaft in Konstanz mit. Der Mann aus Ofterdingen bei Tübingen sei nach Hinweisen aus der Bevölkerung gestern Nachmittag festgenommen worden. Er habe die Tat bisher nicht gestanden. Die Beweislast sei aber erdrückend. So sei bei dem Mann auch das Gift gefunden worden, mit dem Babynahrung in Friedrichshafen versetzt worden war.