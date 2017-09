Deutschland Kieler Wirtschaftsinstitut rechnet mit stärkerem Wachstum

11:22 Kleiner Prinz George drückt jetzt die Schulbank

London - Ohne seine schwangere Mutter ist der vierjährige Prinz George eingeschult worden. Prinz William begleitete seinen etwas nervös wirkenden Sohn am ersten Tag zur Schule Thomas's Battersea im Süden Londons. Mutter Kate, die Herzogin von Cambridge, litt am Morgen wieder unter Übelkeit und blieb zu Hause, wie der Kensington-Palast mitteilte. Sie erwartet ihr drittes Kind und hatte schon zuvor Termine absagen müssen. Nach Angaben des Palastes wird der kleine Royal von seinen Klassenkameraden George Cambridge genannt.

11:06 Kieler Wirtschaftsinstitut rechnet mit stärkerem Wachstum

Kiel - Das Kieler Institut für Weltwirtschaft hat seine Konjunkturerwartungen für Deutschland nach oben korrigiert. Die IfW-Experten gehen jetzt von einem Wachstum der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr von 2 Prozent aus und von 2,2 Prozent im nächsten Jahr. Das geht aus der Konjunkturprognose hervor, die das Institut am Donnerstag veröffentlichte. Die deutsche Wirtschaft steigere ihre Leistung schneller, als ihr guttue, hieß es. Im Juni hatte das IfW für das laufende Jahr noch 1,7 Prozent vorausgesagt und 2,0 Prozent für 2018.

11:04 Chinas Militär übt gegen Angriff nahe Nordkorea

Peking - Nach dem neuen Atomtest Nordkoreas hat Chinas Militär in der Nähe nordkoreanischer Gewässer eine Übung gegen einen "Überraschungsangriff" unternommen. Das Pekinger Verteidigungsministerium bestätigte die Manöver, beschrieb sie aber als "Routine". Sie erfolgten innerhalb des jährlichen Plans, die Fähigkeit der Truppen zu verbessern, "und sind nicht gegen ein bestimmtes Land oder Ziel gerichtet". Ob es einen Zusammenhang zwischen Nordkoreas Atomtest und den Manövern gab, blieb unklar. Doch fanden sie angesichts der wachsenden Spannungen große Beachtung.

11:00 EuGH-Urteil zu Entschädigung bei Flugverspätung gefällt

10:15 Ungarischer Minister: Das EuGH-Urteil zwingt uns zu nichts

Budapest - Die ungarische Regierung will mit Rechtsmitteln gegen das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Verteilung von Flüchtlingen in Europa vorgehen. Die Regierung meine, dass hier der Europäische Gerichtshof politisch missbraucht werde, sagte der ungarische Sozialminister, Zoltan Balog, im Deutschlandfunk. Das Urteil sei zwar rechtskräftig, sagte Balog. Aber das zwinge weder die Slowakei noch die Ungarn zu anderen Maßnahmen. Ungarn will trotz des Urteils weiterhin keine Flüchtlinge aufnehmen, die über Kontingente auf die europäischen Mitgliedstaaten verteilt werden sollen.