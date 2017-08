Deutschland Kommunen rufen Bundesmittel für Kita-Ausbau nur zögerlich ab

20:29 Borussia Dortmund nach 2:0 gegen Hertha BSC Tabellenführer

Dortmund - Borussia Dortmund ist mindestens bis morgen Sonntag Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Der BVB entschied am Abend das Top-Spiel gegen Hertha BSC mit 2:0 für sich und setzte auch unter dem neuen Trainer Peter Bosz seine glänzende Heimserie fort. Pierre-Emerick Aubameyang und der überragende Nuri Sahin bescherten dem niederländischen Coach vor 80 860 Zuschauern eine gelungene Bundesliga-Heimpremiere. Dortmund ist nun seit 39 Meisterschaftsspielen nacheinander daheim ungeschlagen.

20:03 Die Lottozahlen

20:01 Facebook meldet erneut Ausfall des Sozialen Netzwerks

Berlin - Das Soziale Netzwerk Facebook mit seinen täglich rund 1,32 Milliarden Nutzern in aller Welt ist heute vielerorts kurzzeitig ausgefallen. Aus zahlreichen Ländern meldeten Nutzer etwa beim Kurznachrichtendienst Twitter, dass sie sich nicht bei Facebook einloggen konnten. Ein Facebook-Sprecher bestätigte den Ausfall. Eine technische Ursache habe dafür gesorgt, dass einige Menschen Probleme hatten. Facebook stehe für alle Nutzer wieder bereit. Schon am Mittwoch hatte Facebook weltweit mit kurzzeitigen Ausfällen kämpfen müssen.

19:09 US-Behörden: "Harvey"-Flut droht noch tagelang

Houston - Der Hurrikan "Harvey" hat an vielen Küstenorten im US-Bundesstaat Texas das Stromnetz stark beschädigt. Rund 293 000 Menschen seien derzeit ohne Strom, berichtete der Netzbetreiber Ercot auf seiner Webseite. In der Nacht hatte "Harvey" das Festland erreicht. Als erster Hurrikan seit zwölf Jahren war er der schweren Kategorie 4 zugeordnet worden. Inzwischen wurde er auf Kategorie 1 herabgestuft, aber der Nationale Wetterdienst der USA warnte weiter vor verheerenden Springfluten, Regenfällen und Überschwemmungen, die noch bis in die Mitte der nächsten Woche andauern können.