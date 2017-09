Deutschland Lebensmittel-Erpresser - Spur in Niedersachsen?

Nachrichten-Ticker

20:56 Lebensmittel-Erpresser - Spur in Niedersachsen?

Peine - Im Fall des mutmaßlichen Supermarkterpressers vom Bodensee führt eine Spur möglicherweise ins niedersächsische Peine. Angestellte eines Geschäfts in der Innenstadt informierten am Vormittag die Polizei, weil sie einen Mann beobachtet hatten, der dem mutmaßlichen Erpresser sehr ähnlich gesehen haben soll. Der Mann hat das Geschäft allerdings vor Eintreffen der Beamten verlassen. Eine Fahndung verlief bislang ohne Ergebnis. Bei dem Geschäft handelte es sich nach Polizeiangaben um die Filiale einer Drogeriekette.

20:53 2. Bundesliga: Siege für Kaiserslautern und Ingolstadt

Kaiserslautern - Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat seinen ersten Saisonsieg gefeiert und Jeff Strasser ein perfektes Trainerdebüt beschert. Die Pfälzer gewannen gegen die SpVgg Greuther Fürth mit 3:0. Damit stehen die Fürther jetzt auf dem letzten Tabellenplatz. Sebastian Andersson erzielte alle drei Treffer für Kaiserslautern. Im zweiten Freitagsspiel der 2. Bundesliga hat der FC Ingolstadt seine Heimmisere beendet. Im fünften Anlauf hat es endlich geklappt mit einem Sieg - 3:0 hieß es am Ende gegen Darmstadt 98.

20:15 Nach Flugstreichungen: Ryanair will Kosten erstatten

Dublin - Ryanair hat sich nach der Streichung Tausender Flüge dem Druck der Aufsichtsbehörden in Irland und Großbritannien gebeugt. Die Fluggesellschaft will betroffenen Passagieren den Flugpreis zurückzahlen oder sie auf andere Flüge oder andere Verkehrsmittel umbuchen. Das teilte Ryanair kurz vor Ablauf einer Frist der britischen Zivilluftfahrtbehörde mit. Alle betroffenen Ryanair-Kunden hätten eine Email erhalten, hieß es in der Mitteilung. Bis Sonntag will Ryanair mehr als 90 Prozent der Passagiere umgebucht haben oder den Flugpreis erstattet haben.

19:52 Altkanzler Schröder leitet Rosneft-Aufsichtsrat

St. Petersburg - Altbundeskanzler Gerhard Schröder zieht trotz andauernder Kritik in die Führung des größten russischen Ölkonzerns Rosneft ein. Der 73-Jährige wurde in St. Petersburg auf Vorschlag der russischen Regierung erst in den Aufsichtsrat gewählt und übernahm dann dessen Leitung. Vor Journalisten trat der SPD-Politiker für eine Lockerung der Russland-Sanktionen ein. Rosneft ist selbst von den im Herbst 2014 verhängten Strafen der EU betroffen. Das Ausscheren aus der EU-Politik hat dem Ex-Kanzler Kritik eingetragen.

18:54 EU will ernst machen mit Reformen - Fahrplan angekündigt

Tallinn - Nach flammenden Appellen für eine Erneuerung will sich die EU jetzt an die Arbeit machen. Für politische Reformen soll bis Mitte Oktober ein Fahrplan stehen, um nächstes Jahr Entscheidungen zu fällen, sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk beim EU-Gipfel in Tallinn. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte eine schnellere, effizientere und stärkere EU gefordert und eine Serie von Reformen verlangt. Das heikelste Thema in Deutschland sind Macrons Pläne für die Eurozone. Er plädiert für einen großen eigenen Haushalt und einen Finanzminister. CSU und FDP sind skeptisch.