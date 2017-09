Deutschland Lindner zum Chef der FDP-Fraktion gewählt - 100 Prozent Zustimmung

16:21 Lindner zum Chef der FDP-Fraktion gewählt - 100 Prozent Zustimmung

16:06 Air Berlin braucht ab November frisches Geld

Berlin - Der Flugbetrieb der insolventen Air Berlin ist nach Unternehmensgaben noch bis Anfang November finanziert. "Wir sind sicher, dass wir den Flugbetrieb in den nächsten Wochen aufrecht erhalten können", sagte Vorstandschef Thomas Winkelmann in Berlin. Eine entscheidende Frage in den Verkaufsverhandlungen sei deshalb, wie man die Zeit ab dem Beginn des Winterflugplans Ende Oktober finanziere. Air Berlin verhandelt mit der Lufthansa und Easyjet über einen Verkauf großer Teile des Unternehmens. Zurzeit hält ein Kredit des Bundes die Airline in der Luft.