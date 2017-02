20:49 Schulz klar gegen Anhebung des Renteneintrittsalters auf 70 Jahre

Ahrensburg - Der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat sich gegen eine Anhebung des Renteneintrittsalters auf 70 Jahre ausgesprochen. Er verwies darauf, dass bis zum Jahre 2029 das Renteneintrittsalter auf 67 Jahre erweitert werden soll. Er sei nicht brereit, jetzt schon wieder darüber zu diskutieren, dass die Rente erst mit 70 kommen solle, sagte Schulz bei einer Podiumsdiskussion in Ahrensburg. Die Rente mit 67 Jahren sei hart genug. "Dabei bleibt es. Und wenn wir die Mehrheit haben, wird es auch dabei bleiben", sagte Schulz rund siebeneinhalb Monate vor der Bundestagswahl.

20:26 Lotte im Viertelfinale - Schalke souverän in Sandhausen

Lotte - Die Sportfreunde Lotte haben für die nächste Überraschung gesorgt und das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht. Der Fußball-Drittligist setzte sich mit 2:0 gegen den Zweitligisten 1860 München durch und steht erstmals in seiner Vereinshistorie unter den letzten acht Pokalteams. Keine Probleme hatte Bundesligist FC Schalke 04 bei seinem Gastspiel beim SV Sandhausen. Gegen den Zweitligisten setzte sich der fünffache Pokalchampion mit 4:1 durch.

20:18 Dieselskandal: VW-Aufsichtsrat weist Anschuldigungen zurück

Berlin - Bei der Aufarbeitung des VW-Dieselskandals bahnt sich ein massiver Konflikt zwischen dem Autobauer und dem früheren Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch an. Der Aufsichtsrat von Volkswagen wies am Abend von Piëch erhobene Anschuldigungen unter anderem gegen aktuelle Aufsichräte scharf zurück. Wie die "Bild" unter Berufung auf eine Aussage Piëchs bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig berichtet, sollen unter anderen Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und Betriebsratschef Bernd Osterloh bereits Anfang März 2015 von Hinweisen auf Abgas-Manipulationen in den USA erfahren haben.