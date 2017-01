Nachrichten-Ticker

17:53 Jeder Fünfte hält "Lügenpresse"-Vorwurf für berechtigt

Köln - Jeder fünfte Deutsche hält den Begriff "Lügenpresse" im Zusammenhang mit Medien für richtig. Dreiviertel sehen das dagegen nicht so. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung zur Glaubwürdigkeit der Medien von infratest dimap im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks. Im Vergleich zur Befragung aus dem Jahr davor, als die Daten zum ersten Mal erhoben wurden, gab es dabei wenig Veränderungen. Die Frage, ob sie die Informationen in deutschen Medien alles in allem für glaubwürdig hielten, bejahen 57 Prozent. Ausdrücklich anderer Ansicht waren 37 Prozent.

17:47 Erneut Flüchtling an griechisch-türkischer Grenze erfroren

Athen - Griechische Rettungskräfte haben an der Grenze zur Türkei erneut einen toten Flüchtling geborgen. Der Mann sei bei dem Versuch ums Leben gekommen, den Grenzfluss Evros zu überqueren, berichtete die griechische Nachrichtenagentur ANA-MPA. Die Leiche des etwa 30-Jährigen war bereits mit gut einem Meter Schnee bedeckt, als sie entdeckt wurde. Ein weiterer, stark unterkühlter Flüchtling konnte gerettet werden, als die Region mit Wärmebildkameras abgesucht wurde. In diesem Jahr sind auf der griechischen Seite des Grenzflusses bereits drei Flüchtlinge erfroren.

16:57 Fracht-Jumbo stürzt auf Wohnviertel - Mindestens 36 Tote

Bischkek - Der Absturz eines türkischen Fracht-Jumbos in Kirgistan hat mindestens 36 Menschen das Leben gekostet. Die Boeing 747 krachte bei einem missglückten Anflug auf den Flughafen der Hauptstadt Bischkek in ein Wohnviertel und zerstörte zahlreiche Häuser. Es könne ein Pilotenfehler gewesen sein, aber die Untersuchungen dauertenn noch an, sagte ein Behördenvertreter der russischen Agentur Tass. Die türkische Frachtfluglinie ACT als Eigner der Maschine schloss einen technischen Defekt oder Probleme mit der Ladung nach ersten Erkenntnissen vorläufig aus.

16:48 Rosberg-Nachfolge geklärt: Mercedes bestätigt Bottas-Wechsel

Brackley - Der Finne Valtteri Bottas wird bei Mercedes Nachfolger des zurückgetretenen Formel-1-Weltmeisters Nico Rosberg. Mercedes bestätigte in einer Video-Botschaft den Wechsel des bisherigen Williams-Fahrers. Der 27-jährige Bottas wird damit 2017 an der Seite von Lewis Hamilton für Mercedes fahren. Sein Cockpit bei Williams übernimmt der Brasilianer Felipe Massa, der eigentlich am Ende des Vorjahres bereits seine Karriere beendet hatte.

