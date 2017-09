Deutschland Merkel begründet Absage an TV-Duell mit deutschem Wahlsystem

Nachrichten-Ticker

20:56 Hoffenheim verpatzt Europa-League-Premiere

Sinsheim - 1899 Hoffenheim hat bei seiner Europa-League-Premiere bitteres Lehrgeld bezahlt. Fünf Tage nach dem Coup gegen den FC Bayern in der Bundesliga unterlag die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann im ersten Gruppenspiel Sporting Braga mit 1:2. Damit setzte es für den Europacup-Debütanten die nächste Enttäuschung auf internationaler Bühne, nachdem gegen den FC Liverpool die Qualifikation für die Champions League verpasst worden war. "Es ist trotzdem ein Feiertag", hatte Nagelsmann vor der Premiere der Kraichgauer in der Europa League betont.

20:45 Merkel begründet Absage an TV-Duell mit deutschem Wahlsystem

Berlin - Kanzlerin Angela Merkel hat ihre Absage an die Forderung ihres SPD-Herausforderers Martin Schulz für ein zweites TV-Duell mit dem deutschen Wahlsystem begründet. In Deutschland gebe es keine Präsidentenwahl wie in den USA oder Frankreich, "wo dann wirklich zwei Personen in der Stichwahl sind", sagte sie am Abend in der ZDF-Sendung "Klartext, Frau Merkel" auf eine Bürgerfrage. Es würden Parteien gewählt. "Und da finde ich es gut, dass wir einmal die potenziellen Kanzler auch in einem Duell haben." Daneben gebe es viele andere TV-Formate im Wahlkampf.

20:10 FIFA-Report: Brasilien Export-Weltmeister für Fußballer

Zürich - Brasilien bleibt die größte Exportnation für Fußballer. Das geht aus einer Studie für das Jahr 2016 hervor, die der Weltverband FIFA am Mittwoch veröffentlichte. Demnach wechselten 806 Spieler aus dem südamerikanischen in 118 unterschiedliche Länder. Deutschland kam in dem Ranking mit 372 Spielern auf Platz acht. Auch bei den weltweit von der FIFA registrierten Transfers war der Anteil der brasilianischen Spieler am größten. Für brasilianische Spieler wurde zudem mehr Geld ausgegeben als für Spieler jeder anderen Nationalität: insgesamt rund 594 Millionen US-Dollar.

20:09 Zeitung: Ermittlern gelingt Schlag gegen Terrorfinanzierer

Köln - Im Kampf gegen die Finanzierung islamistischer Terrorgruppen haben Ermittler in Nordrhein-Westfalen einem einen Erfolg erzielt. Das berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger" unter anderem mit Verweis auf das Finanzministerium in Düsseldorf. Bei einer Razzia gegen eine international operierende Bande von Umsatzsteuerbetrügern seien mit Hilfe von Geldspürhunden Barbeträge von rund zwei Millionen Euro entdeckt worden, heißt es. Die Hintermänner sollen von der arabischen Halbinsel aus agiert haben.

18:59 Jan Ullrich wegen Alkohol-Fahrt zu Bewährungsstrafe verurteilt

Weinfelden - Der ehemalige Radprofi Jan Ullrich ist in der Schweiz zu 21 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden, nachdem er in betrunkenem Zustand einen Autounfall verursacht hatte. Das entschied das Schweizer Bezirksgericht Weinfelden. Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten nur 17 Monate gefordert. Ullrich habe die Verkehrsregeln vorsätzlich grob verletzt und habe in fahrunfähigem Zustand hinter dem Steuer gesessen, so das Gericht. Bei einer Fahrt 2014 mit 1,8 Promille und Valium im Blut rammte Ullrich mit überhöhter Geschwindigkeit zwei Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand.