Deutschland Merkel bei Wahlkampfauftritt in Heidelberg mit Tomaten beworfen

Nachrichten-Ticker

20:45 Robbie Williams sagt Konzerte wegen Erkrankung ab

London - Der britische Popstar Robbie Williams hat eine Reihe von Konzerten in Russland wegen einer Erkrankung abgesagt. Das bestätigte sein Pressesprecher in London der Nachrichtenagentur PA. Der 43-Jährige sollte am Donnerstag in St. Petersburg auftreten und am Sonntag in Moskau. Er werde auch an einer Veranstaltung in Sotschi nicht teilnehmen, hieß es. Was Williams hat, war nicht bekannt. Die Absage kam nur einen Tag, nachdem Williams ein Foto von sich auf Instagram postete und dazu schrieb: "Nächster Halt: St. Petersburg".

20:44 Merkel bei Wahlkampfauftritt in Heidelberg mit Tomaten beworfen

Heidelberg - Bundeskanzlerin Angela Merkel ist bei einem Wahlkampfauftritt in Heidelberg mit zwei Tomaten beworfen worden. Dabei wurde sie an der linken Hüfte von einigen wenigen Spritzern getroffen. Auch die neben ihr stehende Moderatorin bekam etwas ab. Merkel reagierte gelassen und reichte der Moderatorin ein Taschentuch. Der Zwischenfall ereignete sich zum Ende der Veranstaltung auf dem Universitätsplatz. Am Rande der Veranstaltung versuchten Demonstranten, den Auftritt mit Sprechchören und Trillerpfeifen zu stören.

20:42 A61 nach Unfall mit Gefahrgut-Lkw voll gesperrt

Pfalzfeld - Ein Gefahrgut-Lastwagen mit hoch entzündlichem Ethanol an Bord hat in Rheinland-Pfalz Feuer gefangen und über viele Stunden die A61 blockiert. Die Autobahn war zwischen Pfalzfeld und Laudert in beide Richtungen voll gesperrt, wie die zuständige Autobahnpolizei mitteilte. Der Verkehr auf der wichtigen Verbindung staute sich am frühen Abend kilometerweit in beide Richtungen. Die Polizei rechnete am Abend damit, dass die Sperrung bis nach Mitternacht dauern könnte. Den Angaben zufolge bestand Explosionsgefahr. Es sei Ethanol in erheblicher Menge ausgetreten.

19:54 Touristen sollen Florida Keys wegen Hurrikan "Irma" verlassen

Washington - Wegen des nahenden Hurrikans "Irma" sollen Touristen die Südwestspitze Floridas einschließlich der Inselkette Florida Keys verlassen. Nach Angaben der Behörden soll die Abreise für Besucher verpflichtend werden. Später sollen auch Einwohner zum Verlassen des Gebietes aufgefordert werden. "Irma" näherte sich als Hurrikan der stärksten Kategorie fünf der Karibik. Es war noch nicht klar, ob er am Wochenende auch auf das US-Festland trifft.

19:45 Nordkorea kündigt umstrittenen Pachtvertrag für Cityhostel

Berlin - Nach dem Streit um die Verpachtung eines Hostels durch die nordkoreanische Vertretung in Berlin hat die Botschaft nun die Mietverträge mit den Betreibern gekündigt. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es dazu, dies sei ein weiterer Schritt, um die sanktionswidrige Praxis zu beenden. Die nordkoreanische Botschaft vermietet in Berlin seit Jahren große Teile ihres noch aus DDR-Zeiten stammenden Geländes. Allein das Cityhostel Berlin in bester Innenstadtlage soll Pjöngjang monatlich 38 000 Euro zahlen.