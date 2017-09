Deutschland Merkel betet nicht für CDU-Wahlsieg

Nachrichten-Ticker

04:48 Großdemonstration auf Mallorca gegen Massentourismus

Palma - Mehrere Tausend Demonstranten werden heute auf Mallorca zu einer Großkundgebung gegen den Massentourismus auf der Baleareninsel erwartet. Mehr als 50 Verbände und Institutionen haben zu der Protestaktion unter dem Motto "So weit ist es gekommen! Stoppt den Massentourismus!" aufgerufen. Auf Mallorca gab es den ganzen Sommer über immer wieder Proteste gegen die Auswirkungen des Massentourismus vor allem auf die Umwelt. Viele Mallorquiner sind aber auch wütend über den "Sauftourismus" vieler Deutscher und Briten.

04:42 Facebook-Chef Zuckerberg lenkt im Streit mit Investoren ein

Menlo Park - Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat nach Widerstand von Investoren Pläne für eine neue Aktienstruktur zur Sicherung seines Einflusses im Konzern aufgegeben. Anleger hatten gegen die Abspaltung einer stimmrechtslosen Aktienkategorie geklagt. Laut Zuckerberg ist das für seinen Machterhalt nun ohnehin nicht mehr nötig. Dank der guten Kursentwicklung sei er inzwischen so reich, dass er sein philanthropisches Engagement finanzieren und zugleich in den nächsten 20 Jahren die Kontrolle bei Facebook behalten könne. Am Versprechen, 99 Prozent seiner Aktien zu spenden, ändere sich nichts.

04:42 Technische Probleme zwingen Jet zu Landung in Schönefeld

Berlin - Technische Probleme haben eine Passagiermaschine der Fluggesellschaft SunExpress mit rund 100 Passagieren an Bord zu einer Zwischenlandung in Berlin-Schönefeld gezwungen. Der Pilot meldete die Schwierigkeiten am späten Abend, wie die Airline und der Flughafen mitteilten. Gefahr für die Passagiere bestand nach Angaben eines Flughafensprechers zu keiner Zeit. Die Maschine war auf dem Weg von Hamburg nach Izmir in der Türkei. Die gestrandeten Fluggäste verbrachten nach Angaben einer Airline-Mitarbeiterin die Nacht am Flughafen.

03:49 Nach May-Rede: Moody's stuft Bonität Großbritanniens ab

New York - Nur wenige Stunden nach der Brexit-Rede der britischen Premierministerin Theresa May hat die US-Ratingagentur Moody's ihre Einschätzung der Kreditwürdigkeit Großbritanniens nach unten korrigiert. Das Rating werde von "Aa1" auf "Aa2" gesenkt, teilte Moody's am späten Abend mit. Die Aussicht für die Staatsfinanzen habe sich "erheblich verschlechtert", hieß es zur Begründung. Es seien steigende Schulden zu erwarten, der Erfolg von Konsolidierungsbemühungen sei fraglich.

03:49 Kuba vor UN: Trump fehlt "moralische Autorität"

New York - US-Präsident Donald Trump fehlt nach Ansicht des kubanischen Außenministers Bruno Rodriguez Parrilla "jede moralische Autorität", um die Vorgänge in dem Karibikstaat zu beurteilen. Rodriguez warf Trump in seiner Rede bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung zudem eine "fremdenfeindliche" Flüchtlingspolitik vor. "Der Bau von Mauern und Barrieren wie auch die Gesetze und Maßnahmen, die gegen die Flüchtlings- und Migrantenwellen angeordnet wurden, haben sich als grausam und ineffizient erwiesen."