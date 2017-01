Nachrichten-Ticker

16:58 Kälte und Schneemassen in Japan - Mindestens ein Toter

Tokio - Bei heftigen Schneefällen und klirrender Kälte sind in Japan mindestens ein Mensch gestorben und Dutzende verletzt worden. Die Küstenbewohner am Japan-Meer kämpften neben der Kälte mit gewaltigen Schneefällen. Dutzende Flüge fielen aus, auch der Zugverkehr wurde beeinträchtigt. In der Provinz Nagano, wo 1998 die Olympischen Winterspiele stattfanden, wurde ein Mann von einem unter Schneemassen umstürzenden Baum erschlagen. Mindestens 20 Menschen verletzten sich beim Ausrutschen und anderen Unfällen.

16:55 Massenkarambolage auf der A1 - ein Toter

Lübeck - Bei einer Massenkarambolage auf der A1 zwischen Hamburg und Lübeck sind mindestens 23 Fahrzeuge auf glatter Straße ineinander gefahren. Ein Mensch wurde getötet, 13 weitere verletzt, davon drei schwer. Zu dem Unfall haben wohl plötzlich auftretende Glätte und Hagel geführt. Betroffen waren beide Fahrtrichtungen. Die Karambolage ereignete sich zwischen Bargteheide und Bad Oldesloe.

16:01 Abgetrieben - Tourist vor australischer Küste gerettet

Sydney - Nach einer 16-stündigen Odyssee auf einem Surfbrett ist ein japanischer Tourist vor der australischen Küste von einem Schiff entdeckt und gerettet worden. Der 37-Jährige war vor dem Bulli Beach südlich von Sydney von einer starken Strömung erfasst und sechs Kilometer ins Meer hinausgezogen worden. Da niemand den Japaner als vermisst meldete, wurde auch keine Suche eingeleitet. Die Crew eines Containerschiffes entdeckte ihn schließlich und nahm ihn an Bord.

15:58 Polizei: KaDeWe-Einbrecher steckten Fluchtauto in Brand

Berlin - Nach dem Einbruch in das Berliner Luxuswarenhaus KaDeWe haben die Täter wahrscheinlich ihr Fluchtauto angezündet. Etwa eine halbe Stunde nach der Tat am Morgen brannte in Berlin-Schöneberg ein Auto, bei dem es sich vermutlich um den Fluchtwagen handelte. Nach bisherigem Ermittlungsstand drangen die maskierten Täter gegen 7 Uhr über einen Seiteneingang in das Erdgeschoss des Kaufhauses ein, schlugen Vitrinen ein und stahlen hochwertigen Schmuck und Uhren.

15:57 Schmidt: Kükenschreddern wird überflüssig

Berlin - Massentötung männlicher Küken soll nach den Worten von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt bald überflüssig werden. Bei der Entwicklung eines alternativen Verfahrens sei der "Durchbruch geschafft", sagte der CSU-Politiker der Berliner "B.Z. am Sonntag". Schmidt will das Verfahren zum Auftakt der Internationalen Grünen Woche in Berlin vorstellen. Dabei wird das Geschlecht der Küken vor dem Schlüpfen bestimmt, dann werden nur noch Eier mit weiblichen Embryonen weiter ausgebrütet.