Deutschland Merkel garantiert Verzicht auf Obergrenze für Flüchtlinge

Nachrichten-Ticker

21:58 Ehepaar aus Deutschland in der Türkei festgenommen

Berlin - In der Türkei ist laut Bundesregierung erneut ein deutsches Ehepaar türkischer Abstammung festgenommen worden. Dahinter stecken vermutlich wieder politische Vorwürfe. Das hat die dpa aus diplomatischen Kreise erfahren. Aus dem Auswärtigem Amt heißt es, das Ehepaar sei wohl am Sonntag in Istanbul in Polizeigewahrsam genommen worden. Die Bundesregierung geht davon aus, dass einer der beiden Ehepartner mittlerweile wieder frei ist, die Türkei aber nicht verlassen darf. Zu dem Inhaftierten versuchen die deutschen Auslandsvertretungen Zugang zu erhalten.

21:07 Prognose: Konservatives Lager mit Mehrheit in Norwegen

Oslo - Bei der Parlamentswahl in Norwegen zeichnet sich eine Mehrheit für eine bürgerliche Regierung unter der konservativen Ministerpräsidentin Erna Solberg ab. Einer ersten Prognose nach Schließung der Wahllokale zufolge sind die Sozialdemokraten von Herausforderer Jonas Gahr Støre zwar stärkste Partei, können mit ihren Partnern aber erneut keine Mehrheit bilden.

20:51 Merkel garantiert Verzicht auf Obergrenze für Flüchtlinge

Berlin - Kanzlerin Angela Merkel hat knapp zwei Wochen vor der Bundestagswahl dafür garantiert, dass sie im Falle eines Wahlsieges keine Obergrenze für Flüchtlinge zementieren werde. Zu der von der CSU erhobenen Forderung, eine solche Obergrenze von 200 000 neu ankommenden Flüchtlingen festzuschreiben, sagte Merkel am Abend in der in Lübeck aufgezeichneten ARD-"Wahlarena": "Meine Haltung zu der Obergrenze ist ja bekannt, dass ich sie nicht will. Ich möchte sie nicht. Garantiert. Ich halte sie auch nicht für praktikabel."

20:50 THW schickt wegen "Irma" Helfer nach Florida

Berlin - Das Technische Hilfswerk entsendet wegen der schweren Schäden durch Hurrikan "Irma" zehn Einsatzkräfte nach Florida. Die Helfer gehörten zu einem Krisenunterstützungsteam der Bundesregierung. Auch Angehörige des Auswärtigen Amts, der Bundeswehr und eines Kriseninterventionsteams seien dabei. Das teilte die Bundesanstalt mit. Der Einsatz dauere voraussichtlich zwei Wochen. "Spiegel Online" zufolge startete die Bundeswehr zudem eine Rettungsmission in der Karibik. Ein A400M-Transportflugzeug habe sich mit Hilfsgütern an Bord auf den Weg in die Krisenregion gemacht.

20:50 Atomkonflikt mit Nordkorea: Merkel telefoniert mit Putin

Moskau - Im Ringen um eine diplomatische Beilegung des Atomkonflikts mit Nordkorea hat Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. "Es bestand Einvernehmen, dass der Konflikt um Nordkoreas nukleare Aufrüstung auf friedlichem Weg gelöst werden muss", teilte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin mit. Das Telefonat fand kurz vor den heiklen Beratungen im UN-Sicherheitsrat über neue Sanktionen gegen Nordkorea statt. Merkel hatte am Wochenende deutsche Unterstützung bei der diplomatischen Lösung der Krise angeboten.