Deutschland Merkel weist Schulz-Vorwurf der Abgehobenheit zurück: Diene dem Volk

19:01 Merkel weist Schulz-Vorwurf der Abgehobenheit zurück: Diene dem Volk

Berlin - Kanzlerin Angela Merkel hat den Vorwurf ihres SPD-Herausforderers Martin Schulz zurückgewiesen, abgehoben zu sein und den Kontakt zum Bürger verloren zu haben. Sie versuche, ihrem Amtseid "wirklich gerecht zu werden - dem Wohle des deutschen Volkes zu dienen", sagte sie in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Das bedeute: Den Menschen im Lande zu dienen. Schulz hatte Merkel zuvor in der ARD vorgeworfen, sie sei "abgehoben" und habe den Kontakt zum Bürger verloren.

18:55 Gabriel gegen Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei

Berlin - Außenminister Sigmar Gabriel hat davor gewarnt, bei den Sanktionen gegen die Türkei den Bogen zu überspannen und zum Beispiel die EU-Betrittsverhandlungen abzubrechen. Darauf warte der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan nur, sagte der SPD-Politiker. "Darauf wartet er, weil er dann sagen kann: Guckt mal, so sind die, die wollen uns nicht." Erdogan setze auf ein Gefühl, das es bei Türken leider, aber zu Recht gebe: Es gebe ja unter vielen so etwas wie enttäuschte Liebe zu Deutschland und zu Europa. Das sei nach jahrelangen erfolglosen Beitrittsverhandlungen zu verstehen.

18:51 Seilschaft aus Bayern stürzt in den Tod

17:44 Mit Handy ahnungslosen Frauen unter den Rock gefilmt

Stadtbergen (dpa) – Ein Ladendetektiv traute zunächst seinen Augen nicht: Mit einem auf seinem Schuh befestigten Handy hat ein 54 Jahre alter Mann in einem Supermarkt in Stadtbergen bei Augsburg Frauen unter den Rock gefilmt. Innerhalb von zwei Tagen habe der Mann sein Unwesen in drei Einkaufsmärkten und einem Möbelhaus im Raum Augsburg getrieben, teilte die Polizei mit. Die Machenschaften des 54-Jährigen waren von den betroffenen Frauen offensichtlich nicht bemerkt worden. Gegen den Mann wird nun wegen sexueller Beleidigung ermittelt.

17:42 Nach Badeausflug in der Ostsee vermisst: 31-Jährige ist tot

Dierhagen - Eine junge Urlauberin aus Thüringen ist bei einem Badeausflug im Ostseebad Dierhagen ums Leben gekommen. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Die 31-Jährige sei in der Nacht das letzte Mal von ihrem Lebensgefährten am Ostseestrand gesehen worden, teilte die Polizei mit. Dort fanden die Beamten später Kleidungsstücke der Frau. Bereits in der Nacht wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Am Mittag erreichte dann ein Notruf von Passanten die Polizei. Die Leiche sei im Bereich Dierhagen aus der Ostsee geborgen worden. Laut Polizei wollte die 31-Jährige baden gehen.