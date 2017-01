Nachrichten-Ticker

10:00 Auto schleudert bei Glätte gegen Mauer - Fahrer stirbt

Sandau - Durch einen Glätteunfall auf einer Bundesstraße in Sachsen-Anhalt ist Autofahrer in der Nacht ums Leben gekommen. Sein Wagen war bei Reifglätte von der Straße abgekommen und frontal gegen eine Mauer geprallt. Ein Streifenwagen entdeckte den Unfallwagen in der Nacht. Der 49-Jährige Fahrer wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, erlag dort aber seinen schweren Verletzungen. Der Mann war nicht angeschnallt und besaß auch keinen Führerschein.

09:58 Außenminister Gabriel zu erstem Antrittsbesuch in Paris

Paris - Bundesaußenminister Sigmar Gabriel ist keine 24 Stunden nach seiner Ernennung zu seinem ersten Antrittsbesuch in Paris eingetroffen. Dort will er mit seinem Kollegen Jean-Marc Ayrault über die Zukunft der EU und andere internationale Themen sprechen. Gabriel war gestern vom Wirtschaftsministerium ins Auswärtige Amt gewechselt - als Nachfolger von Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident werden will. In seiner Antrittsrede hatte Gabriel die Europapolitik zu einem Schwerpunkt seiner Amtszeit erklärt.

08:57 Bericht: Nordkorea nimmt Atomreaktor wieder in Betrieb

Seoul - Nordkorea hat nach Angaben von Experten womöglich den Atomreaktor in seinem umstrittenen Nuklearzentrum wieder in Betrieb genommen. Mit einer Leistung von nur fünf Megawatt ist der Reaktor zwar klein, kann aber Plutonium zur Herstellung von Atombomben liefern. Satellitenbilder zeigten Hinweise, dass der Kühlkreislauf des Reaktors in Gang gesetzt ist. Das sei ein Zeichen dafür, "dass der Reaktor sehr wahrscheinlich im Betrieb ist", heißt es.

08:47 Zeugnis-Party löst Großeinsatz aus - Zwei Verletzte

Stuttgart - Eine Zeugnisausgabe-Party in einer Diskothek in Stuttgart hat einen größeren Einsatz der Polizei ausgelöst. Rund 100 Polizeibeamte waren am Abend im Einsatz, um den Einlass von mehr als 1000 wartenden Partybesuchern zu regeln. Die Beamten waren über den Notruf alarmiert worden. Im Gedränge vor dem Eingang erlitten zwei Gäste Kreislaufprobleme und Schnittverletzungen. Der Verkehr auf einer nahegelegenen Straße staute sich auf zwei Kilometern Länge.

08:04 De Maizière widerspricht NRW-Regierung im Fall Amri

Berlin - Im Streit um die politische Verantwortung im Fall des Terroristen Anis Amri hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière den nordrhein-westfälischen Behörden Nachlässigkeit vorgeworfen. Aus seiner Sicht wäre es keineswegs unmöglich gewesen, Amri in Abschiebehaft zu nehmen, sagte der CDU-Politiker dem "Spiegel". "Im Oktober 2016 hat Tunesien einem Verbindungsbeamten des BKA mitgeteilt, dass Amri ihr Staatsbürger ist", sagte er. "Spätestens da hätte auf Basis des geltenden Rechts ein Antrag auf Abschiebehaft gute Erfolgsaussichten gehabt." Dafür wäre NRW zuständig gewesen.