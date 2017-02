Rust - Die amtierende "Miss Germany", Lena Bröder aus Nordwalde bei Münster in Nordrhein-Westfalen, wird nach einem Jahr als Schönheitskönigin wieder Lehrerin. "Am 1. März kehre ich in meine Schule und damit an meine alte Wirkungsstätte zurück", sagte sie in Rust bei Freiburg der dpa. Sie werde an der Gesamtschule bei Münster wieder unterrichten. Sie lehrt dort katholische Religion und Hauswirtschaft. Bröder wurde vor rund elf Monaten zur schönsten Frau Deutschlands gekürt und ließ sich danach als Lehrerin beurlauben.