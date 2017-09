Deutschland Nach Merkels Kritik: Schulz zu zweitem TV-Duell bereit

Nachrichten-Ticker

04:03 Hurrikan "Irma" zieht Schneise der Verwüstung durch Karibik

San Juan - Der extrem gefährliche Hurrikan "Irma" hat in der Karibik sechs Menschen in den Tod gerissen. Der Wirbelsturm der stärksten Kategorie fünf habe auf den französischen Karibikinseln Saint-Barthélemy und Saint-Martin darüber hinaus schwere Schäden angerichtet, sagte Präfekt Eric Maire. Das gesamte Ausmaß sei noch unklar. Staatspräsident Emmanuel Macron warnte, die Schadensbilanz werde "hart und grausam" sein. Als immer wahrscheinlicher gilt, dass "Irma" auf den US-Staat Florida treffen könnte. Derweil brauten sich in der Region gleich zwei neue Wirbelstürme zusammen.

03:43 Nach Merkels Kritik: Schulz zu zweitem TV-Duell bereit

Münster - Nach der Kritik von Bundeskanzlerin Angela Merkel an der Themenauswahl beim TV-Duell hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sein Angebot eines zweiten TV-Duells erneuert. "Ich bin bereit zu einem zweiten Duell mit Angela Merkel", sagte Schulz am Abend bei einem Wahlkampfauftritt im nordrhein-westfälischen Münster. Merkel hat in einem Interview des Redaktionsnetzwerks Deutschland bedauert, dass das Thema Digitalisierung im TV-Duell mit Martin Schulz keine Rolle gespielt hat. Merkel und Schulz hatten am Sonntag ihren ersten und einzigen direkten Schlagabtausch im Fernsehen ausgetragen.

03:16 Ehren-Oscars für Donald Sutherland und Agnès Varda

Los Angeles - Der kanadische Schauspieler Donald Sutherland und die in Belgien geborene Regisseurin Agnès Varda werden im November mit einem Ehren-Oscar ausgezeichnet. Wie die Filmakademie Academy Of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles mitteilte, sollen auch der amerikanische Kameramann Owen Roizman und US-Filmemacher Charles Burnett geehrt werden. Die feierliche Gala findet am 11. November in Hollywood statt.

02:36 Australien prüft Evakuierungspläne für Bürger in Südkorea

Sydney (dpa) – Angesichts der immer heftigeren Drohungen Nordkoreas erwägt die australische Regierung, ihre Bürger von der koreanischen Halbinsel in Sicherheit zu bringen. Alle Australier in Südkorea, Japan und China sollten sich beim Außenministerium registrieren lassen, da die Kriegsgefahr derzeit die größte in den mehr als 60 Jahren seit dem Koreakrieg sei, sagte der australische Premierminister Malcolm Turnbull dem TV-Sender Channel 9. In Südkorea, Japan und China befinden sich geschätzt 200 000 Australier.

02:23 Schwere Schäden durch "Irma" auf Karibikinsel Barbuda

Codrington - Der Hurrikan "Irma" hat auf der Karibikinsel Barbuda schwere Schäden angerichtet. "Mindestens 95 Prozent der Gebäude wurden beschädigt. "Teilweise wurden die Gebäude total zerstört", sagte Premierminister Gaston Browne dem Radiosender ABS. Zuvor hatte sich der Regierungschef aus der Luft einen Überblick über die Lage verschafft. Die Insel war von dem Hurrikan der höchsten Kategorie fünf direkt getroffen worden. Die benachbarte Schwesterinsel Antigua kam recht glimpflich davon. Dort wurden nur leichte Schäden registriert.