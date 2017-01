Nachrichten-Ticker

06:11 Schießerei in Mexikos Urlaubsparadies: Vier Tote in Cancún

Cancún - Bei einer Schießerei im mexikanischen Badeort Cancún sind vier Menschen ums Leben gekommen. Bewaffnete Angreifer eröffneten das Feuer auf den Sitz der Generalstaatsanwaltschaft, wie der Gouverneur des Bundesstaats Quintana Roo sagte. Bei der anschließenden Schießerei mit Sicherheitskräften seien drei Angreifer und ein Polizist getötet worden. Fünf Verdächtige wurden festgenommen, mehrere Waffen beschlagnahmt. "Der Bundesstaat ist unter Kontrolle. Wir nehmen den Kampf gegen Korruption und Straflosigkeit ernst", sagte der Gouverneur.

06:09 Neue Tarifrunde für öffentlichen Dienst der Länder

Berlin - Unmittelbar vor der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Länder haben die Arbeitgeber den Gewerkschaften übertriebene Forderungen vorgeworfen. "Die Gewerkschaften sollten mit ihren Forderungen keine illusorischen Erwartungen wecken, sondern die Realitäten sehen", sagte der Chef der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, Niedersachsense Finanzminister Peter-Jürgen Schneider, der dpa. Die Gewerkschaft Verdi, der Beamtenbund dbb und die TdL starten heute ihre Verhandlungen für die rund eine Million Angestellten der Länder. Die Gewerkschaften fordern insgesamt sechs Prozent mehr Geld.

05:18 Kerber mühsam in der dritten Rund der Australian Open

Melbourne - Titelverteidigerin Angelique Kerber ist nach einem mühsamen Erfolg im deutschen Tennis-Duell mit Carina Witthöft in die dritte Runde der Australian Open eingezogen. Die Weltranglisten-Erste gewann an ihrem 29. Geburtstag in Melbourne 6:2, 6:7,3:7, 6:2 gegen die Hamburgerin und tat sich wie bei ihrem Erstrundensieg gegen die Ukrainerin Lessia Zurenko sehr schwer. Gegen Witthöft war es der dritte Erfolg im dritten Vergleich. In der Runde der letzten 32 trifft Kerber am Freitag entweder auf die an Nummer 27 gesetzte Rumänin Irina-Camelia Begu oder auf die Tschechin Kristyna Pliskova.

05:16 Amri entwischte deutschen Fahndern offenbar nur knapp

Berlin - Der Weihnachtsmarkt-Attentäter von Berlin, Anis Amri, ist den deutschen Behörden offenbar wohl nur äußerst knapp entwischt. Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland wurde der 24-jährige Tunesier zwei Tage nach dem Berliner Anschlag in Emmerich am Niederrhein in einem Bus gesehen. Bisher war bekannt, dass der Tunesier an diesem Tag auf dem Bahnhof von Nijmegen in Holland von einer Überwachungskamera gefilmt wurde. Amri gelang es noch, bis nach Italien zu fliehen, wo er am 23. Dezember bei einer Polizeikontrolle bei Mailand erschossen wurde.

04:50 Strengere Sicherheitsregeln für private Drohnen

Berlin - Für die rasant wachsende Zahl von Drohnen am Himmel will das Bundeskabinett heute strengere Vorschriften beschließen. Nach dem im Oktober bekanntgewordenen Entwurf für eine Verordnung sind örtliche Flugverbote, spezielle Kennzeichnungspflichten und eine Art Führerschein für die Nutzer vorgesehen, um das Risiko von Unfällen und Abstürzen zu verringern. Schätzungen zufolge gibt es mehr als 400 000 Drohnen in Deutschland. Immer häufiger kommen sie auch Flugzeugen und Hubschraubern in die Quere.