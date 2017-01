08:46 Binninger: Federführung von Bundesbehörden bei Terrorabwehr

Berlin - Als Reaktion auf den Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt hat der CDU-Innenpolitiker Clemens Binninger gefordert, den Bundesbehörden bei der Terrorabwehr ganz klar die Federführung zu übergeben. "Im Bereich des internationalen Terrorismus haben wir eine Zuständigkeitsvielfalt an Behörden, von der ich glaube, dass sie so nicht bleiben kann", sagte der Vorsitzende des Parlamentsgremiums zur Kontrolle der Geheimdienste im Deutschlandfunk. Der Fall Amri und die möglichen Pannen bei den Behörden sind heute auch Thema im Innenausschuss. Bundesinnenminister Thomas de Maizière will sich dort äußern.