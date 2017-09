Deutschland Ökonomen sagen anhaltenden Aufschwung voraus

Nachrichten-Ticker

11:32 Ökonomen sagen anhaltenden Aufschwung voraus

Berlin - Die künftige Bundesregierung kann sich auf eine florierende Wirtschaft und steigende Überschüsse in den Staatskassen stützen. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute sagen in ihrer aktuellen Herbstprognose für dieses Jahr ein Konjunkturplus von 1,9 Prozent voraus und für das kommende Jahr einen Zuwachs von 2,0 Prozent. Dank des anhaltenden Wirtschaftsbooms erwarten die Ökonomen stärker sprudelnde Einnahmen: Für dieses Jahr zeichne sich ein Anstieg des Budgetüberschusses von fast 26 Milliarden auf gut 28 Milliarden Euro ab. Von der künftigen Regierung fordern die Ökonomen eine Entlastung der Steuerzahler bei der Einkommensteuer.

11:05 Nahles als Ministerin entlassen - Steinmeier: Breiter Respekt

Berlin - Die neue SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles ist von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als Arbeitsministerin aus der Regierung entlassen worden. Steinmeier händigte Nahles im Schloss Bellevue in Berlin die Entlassungsurkunde aus. Die SPD-Fraktion hatte die 47-Jährige gestern zu ihrer neuen Vorsitzenden gewählt. Steinmeier würdigte Nahles als zupackende und erfolgreiche Ministerin. Als Ministerin hatte Nahles unter anderem den Mindestlohn und mehrere Rentenreformen umgesetzt. Nun will sie die SPD in der Opposition gegen eine neue Regierung in Stellung bringen.

10:59 Nach Nazi-Spruch: FC Teutonia 05 trennt sich von Sportchef Bert Ehm

Hamburg - Der Hamburger Fußball-Oberligist FC Teutonia 05 hat sich mit sofortiger Wirkung von Sportchef Bert Ehm getrennt. Zwei Tage nach der Beurlaubung des 70-Jährigen gab der Club das Ende der Zusammenarbeit bekannt. Ehm hatte nach dem Punktspiel seines Clubs bei Spitzenreiter TuS Dassendorf am vergangenen Freitag "Sieg heil" gerufen. Der Nazi-Spruch war durch Videoaufnahmen belegt, so dass sich Teutonia 05 zum Handeln gezwungen sah. Teutonia-Chef Diddo Ramm sgate: "Teutonia 05 distanziert sich auf Schärfste von Rassismus, Faschismus und nationalistischem Gedankengut in Wort und Bild."

10:29 Erpresser will Lebensmittel vergiften - Produkte gefunden

Konstanz - Ein unbekannter Erpresser droht der Polizei zufolge in einem bundesweit bedeutsamen Fall damit, Lebensmittel zu vergiften. Nach dpa-Informationen soll der Täter bereits fünf Produkte mit einer womöglich tödlichen Menge Gift in Lebenmittelgeschäften in Friedrichshafen am Bodensee ausgelegt haben. Die betroffenen Geschäfte waren zuvor in einem Erpresserschreiben des Täters benannt worden. Erste Überprüfungen in den Geschäften führten zur Sicherstellung mehrerer verdächtiger Produkte. Der Täter fordert eine hohe Geldsumme von verschiedenen Handelskonzernen.