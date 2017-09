Deutschland Özdemir ruft zur Geschlossenheit in Jamaika-Gesprächen auf

13:09 Hamilton holt sich Malaysia-Pole vor Räikkönen

Sepang - Lewis Hamilton hat sich die Pole Position für das Formel-1-Rennen von Malaysia gesichert. Der britische Mercedes-Pilot verwies in Sepang Kimi Räikkönen im Ferrari auf den zweiten Platz. Dritter wurde Red-Bull-Fahrer Max Verstappen. Sebastian Vettel war wegen Motorenproblemen an seinem Ferrari schon in der ersten K.o.-Runde ausgeschieden. Er muss nun beim Rennen morgen von hinten starten.