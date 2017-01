Nachrichten-Ticker

11:03 "Fake News" ist Anglizismus des Jahres 2016

Berlin - Der Begriff "Fake News" ist zum Anglizismus des Jahres 2016 gekürt worden. Neben der anhaltenden öffentlichen Präsenz fülle der Begriff eine Lücke im deutschen Wortschatz, teilte die Jury um den Berliner Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch mit. Auf den Plätzen folgen demnach die Substantive "Darknet" und "Hate Speech". "Fake News" wird im Englischen den Angaben zufolge etwa seit dem Ende des 19. Jahrhunderts verwendet: Damals seien bewusste Falschmeldungen in Zeitungen ab und an so bezeichnet worden.

10:44 Arnold Schwarzenegger hält Einreiseverbot für "verrückt"

Los Angeles - Der frühere Gouverneur von Kalifornien, Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger, hat das von US-Präsident Trump erlassene Einreiseverbot scharf kritisiert. Es sei "verrückt" und lasse die USA lächerlich aussehen, wenn das Weiße Haus schlecht vorbereitete Maßnahmen einfach heraushaue, sagte der zu den Republikanern zählende Schwarzenegger dem Sender "Extra TV". Das Problem sei, dass das Dekret schlecht vorbereitet worden sei, sagte Schwarzenegger. Er nannte das Dekret übereilt.

10:10 Arbeitslosenzahl steigt im Januar auf 2,78 Millionen

Nürnberg - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Januar saisonbedingt auf 2,78 Millionen gestiegen. Das waren 209 000 mehr Erwerbslose als im Dezember, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl der Jobsucher dagegen um 143 000 zurück. Der Arbeitsmarkt sei gut in das neue Jahr gestartet, sagte BA-Chef Frank-Jürgen Weise. Die Zahl der arbeitslosen Menschen sei im Januar allein aus jahreszeitlichen Gründen gestiegen. Saisonbereinigt gab es einen Rückgang.

10:08 Mehr als 100 000 Hennen wegen Vogelgrippe getötet

Schwanheide - Wegen der Vogelgrippe töten die Behörden in einem Stall in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 100 000 Legehennen. Der Verdacht auf den gefährlichen Geflügelpesterreger der sogenannten H5-Gruppe in einem Legehennenbetrieb in Schwanheide habe sich bestätigt, sagte eine Sprecherin des Agrarministeriums in Schwerin. In Deutschland hat sich das Vogelgrippe-Virus H5N8 seit November stark ausgebreitet. Inzwischen zirkuliert ein weiterer Virus-Typ: H5N5. Bislang sind keine Infektionen beim Menschen bekannt.

09:56 Arbeitslosenzahl steigt im Januar auf 2,777 Millionen

