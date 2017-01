Nachrichten-Ticker

03:44 Schlichtung im Tarifkonflikt von Bahn und GDL beginnt

Berlin - Im Tarifkonflikt zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn beginnt heute das Schlichtungsverfahren. Als Schlichter vermitteln wie schon im Frühsommer 2015 Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow und der frühere brandenburgische Regierungschef Matthias Platzeck. Hauptstreitpunkt ist die Verteilung der Ruhetage für die rund 35 000 Beschäftigten des Zugpersonals. Die Gewerkschaft hat zudem 4,0 Prozent mehr Geld gefordert.

03:43 Gefährlicher Mali-Einsatz der Bundeswehr Thema im Kabinett

Berlin - Das Bundeskabinett berät heute über den riskanten Einsatz der Bundeswehr im westafrikanischen Mali. Die Regierung will die Weichen stellen, um die deutsche Beteiligung an der Blauhelm-Mission auszuweiten. Gruppierungen wie Al-Kaida terrorisieren den Norden des afrikanischen Staats schon lange. Statt wie bisher maximal 650 sollen dann bis zu 1000 Soldaten der Bundeswehr an der UN-Mission zur Umsetzung des Friedensabkommens teilnehmen. Die Zustimmung des Bundestags gilt als sicher.

03:41 Obama hält Abschiedsrede als US-Präsident

Chicago - US-Präsident Barack Obama hat in Chicago nach acht Jahren Amtszeit seine Abschiedsrede begonnen. Tausende Zuhörer begrüßten Obama mit tosendem Applaus und feierten ihn mit Sprechchören. "Heute abend bin ich an der Reihe, Danke zu sagen", sagte der scheidende Präsident. "Ihr habt mich zu einem besseren Präsidenten und zu einem besseren Menschen gemacht", sagte Obama. Er wird am 20. Januar von Donald Trump abgelöst. Obama ist der erste schwarze Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten.

03:08 Gegner sammelten kompromittierendes Material zu Trump

Washington - Den US-Geheimdiensten liegt Material vor, mit dem der künftige US-Präsident Donald Trump offenbar erpressbar gemacht werden sollte. Im Auftrag von parteiinternen Rivalen bei den Republikanern und später des Clinton-Lagers seien von einem ehemaligen britischen Geheimdienstler kompromittierende Informationen über Trump aus Russland zusammengetragen worden, berichteten die "New York Times" und der britische "Guardian". Die US-Geheimdienste hätten das Material als "nicht substanziell" eingestuft. Sowohl Trump selbst als auch Amtsinhaber Barack Obama seien informiert worden.

02:45 Schaustellerbund rechnet mit mehr Betonpollern bei Festen

Bonn - Der Deutsche Schaustellerbund rechnet als Konsequenz aus dem Anschlag in Berlin mit mehr Betonpollern bei Volksfesten. "Bestimmt wird es das geben", sagte Hauptgeschäftsführer Frank Hakelberg der dpa. Überall würden Sicherheitskonzepte überdacht. In Berlin war im Dezember ein Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt gefahren. Bei dem Anschlag waren zwölf Menschen getötet und viele schwer verletzt worden.