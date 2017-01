Nachrichten-Ticker

08:06 Gauland gibt AfD-Spitze in Brandenburg für Bundestagswahl auf

Potsdam - Brandenburgs AfD-Chef Alexander Gauland will im Frühjahr seine Spitzenämter im Land aufgeben, um sich auf die Bundestagswahl zu konzentrieren. Beim Landesparteitag im April trete er nicht mehr an, sagte er der "Bild"-Zeitung. Der 75-Jährige ist Vorsitzender von Landespartei und Landtagsfraktion. In beiden Ämtern will ihm der Zeitung zufolge sein bisheriger Stellvertreter Andreas Kalbitz nachfolgen. Er wird zum rechtsnationalen Flügel der AfD gerechnet.

06:56 Polizei laut Gewerkschaft bundesweit mit 22 Millionen Überstunden

Berlin - Die deutschen Polizisten haben nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei im vergangenen Jahr so viele Überstunden gemacht wie noch nie: 22 Millionen. Das waren zwei Millionen mehr als 2015, berichtet die "Bild"-Zeitung. Gewerkschaftschef Oliver Malchow sagte dem Blatt, die Zahl der Überstunden entspreche der Arbeitskraft von 9000 Polizeibeamten in den Ländern und 900 im Bund. Bei der Bundespolizei sind bereits 3000 zusätzliche Stellen eingeplant. Allerdings werden sie nicht vor 2019 ausgebildet sein.

06:54 Mehr als jeder Zweite fühlt sich von Terror und Kriminalität bedroht

Köln - Mehr als jeder Zweite in Deutschland sieht sich einer Umfrage zufolge durch Terror und Kriminalität in Gefahr. In der Befragung des Meinungsforschungsinstituts YouGov gaben jeweils mehr als 50 Prozent an, sich von Anschlägen, Wohnungseinbrüchen, Taschendiebstählen, Trickbetrug, Internetkriminalität oder körperlicher Gewalt "eher bedroht" oder "sehr bedroht" zu fühlen. Beim Thema Cyberkriminalität gaben das sogar insgesamt 63 Prozent an.

06:00 Lafontaine hält Rot-Rot-Grün im Bund für unwahrscheinlich

Saarbrücken - Der Fraktionsvorsitzende der Linken im saarländischen Landtag, Oskar Lafontaine, hält im Bund eine rot-rot-grüne Koalition für unwahrscheinlich. Bis jetzt sei nicht erkennbar, dass SPD und Grüne ihre Politik so ändern wollen, dass eine gemeinsame Regierung möglich wird, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Die programmatischen Unterschiede zwischen der Linken und den beiden anderen Parteien seien auf Bundesebene nach wie vor zu groß.

05:57 Protest und Klage gegen Trumps Einreisebann

Washington - Die Fehde zwischen Gegnern und Befürwortern des von Donald Trump verhängten Einreisebanns nimmt immer erbittertere Formen an. Während Washington als erster US-Bundesstaat eine Klage gegen Trumps Dekret ankündigte, entließ der Präsident die kommissarische Justizministerin kurz nach deren öffentlicher Kritik an seinem Erlass. Die Demokraten im Kongress proben den Aufstand - und selbst Ex-Präsident Barack Obama mischt sich nur zehn Tage nach seinem Ausscheiden aus dem Amt in die politische Debatte ein.