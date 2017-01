Nachrichten-Ticker

10:50 Wieder schweres Erdbeben in Mittelitalien

Rom - In Mittelitalien hat sich wieder ein schweres Erdbeben ereignet. Der Erdstoß am Vormittag habe die Stärke 5,1 gehabt, teilte das Geoforschungsinstitut GFZ in Potsdam mit. Auch in Rom war das Beben noch deutlich zu spüren. Das Zentrum lag demnach in der Gegend, die im vergangenen Jahr von einer schweren Erdbebenserie heimgesucht worden war.

10:48 Grüne: Özdemir und Göring-Eckardt Spitzenkandidaten

Berlin - Die Grünen ziehen mit Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt als Spitzenkandidaten in den Bundestags-Wahlkampf. Die Parteimitglieder entschieden sich damit in der Urwahl ihres Spitzenduos für einen bürgerlichen Kurs der Mitte. Beide Politiker gelten als mögliche Wegbereiter einer Koalition mit CDU und CSU im Bund. Bundestags-Fraktionschefin Göring-Eckardt hatte als einzige Bewerberin den Frauenplatz im Spitzenduo sicher, wurde aber mit 70,63 Prozent von der Basis klar bestätigt. Parteichef Cem Özdemir schnitt bei den Männern mit 35,96 Prozent extrem knapp am besten ab.

10:26 Kabinett schlägt 24. September als Bundestagswahl-Termin vor

Berlin - Die schwarz-rote Regierung schlägt den 24. September als Termin für die Bundestagswahl vor. Das Kabinett beschloss in seiner Sitzung eine entsprechende Vorlage von Innenminister Thomas de Maizière. Formal trifft Bundespräsident Joachim Gauck die endgültige Entscheidung. Es wird davon ausgegangen, dass er den Vorschlag annimmt. Auch fast alle Bundesländer plädieren für den letzten Sonntag im September als Termin der Wahl zum 19. Deutschen Bundestag. Einzig das Land Berlin hat Bedenken gegen den 24. September, weil an diesem Sonntag auch der Berliner Marathon geplant ist.

09:56 Lawine reißt 25-Jährigen rund 200 Meter mit - unverletzt

St. Leonhard im Pitztal - Eine Lawine hat einen Wintersportler in Tirol rund 200 Meter weit mitgerissen - der 25-Jährige überstand den Vorfall unverletzt. Nach Polizeiangaben hatte der Mann mit einem Begleiter eine reguläre Piste in St. Leonhard im Pitztal verlassen. Beim Einfahren in eine Rinne habe der Mann dann selbst die Lawine ausgelöst. Als die Schneemassen stoppten, sei der 25-Jährige unverletzt gewesen, er habe lediglich seine Ski und Stöcke verloren. Die Lawine erfasste den Begleiter nicht.