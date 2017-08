Deutschland Probleme mit dem Eurosportplayer bei Köln gegen den HSV

22:52 Dow im Plus - Keine Signale zur Geldpolitik

New York - Der US-Leitindex Dow Jones hat im späten Handel seine Gewinne weitgehend abgegeben. Am Ende rettete der Dow ein kleines Plus von 0,14 Prozent auf 21 813 Punkte ins Wochenende. Der Kurs des Euro lag zur Schlussglocke an der Wall Street bei 1,1924 Dollar.