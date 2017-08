Deutschland Prozess wegen systematischen Pflegebetrugs - Millionenschaden

Nachrichten-Ticker

04:26 Heino steht zu seinem Imagewandel

Düsseldorf - Volksmusik-Barde Heino hat seinen Imagewandel zum Popsänger nicht bereut. "Natürlich sind da auch ein paar Ältere, denen das nicht gefallen hat, okay", sagte er der "Rheinischen Post". Er singe ja nicht für den Hausgebrauch, sondern wolle Erfolg haben. "Gegenüber der Schallplattenfirma habe ich ja auch eine Verpflichtung", sagte er weiter. "Aber im Grunde genommen hat mir der Imagewandel sehr gut getan." Für seinen 80. Geburtstag im kommenden Jahr schmiede er jetzt schon Pläne. "Ich habe noch ein paar Eisen im Feuer." Darüber dürfe er jetzt aber noch nicht reden.

04:09 Prozess wegen systematischen Pflegebetrugs - Millionenschaden

Düsseldorf - Der Skandal um den vermuteten millionenschweren Betrug mit Pflegeleistungen wird von heute an in Düsseldorf vor Gericht verhandelt. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen neun Männer und Frauen wegen bandenmäßigen Betrugs erhoben. Die Vorwürfe werden in der Anklageschrift auf 1100 Seiten ausgeführt. Die Angeklagten sind zwischen 34 und 63 Jahre alt. Der Schaden wird von den Ermittlern auf mindestens 8,5 Millionen Euro beziffert. Die Angeklagten sollen bei Krankenkassen und Sozialämtern Geld für gar nicht oder nicht vollständig erbrachte Leistungen ergaunert haben.

03:35 Bürgermeister verhängt Ausgangssperre für Menschen in Houston

Houston - Der Bürgermeister der vom Hochwasser geplagten Millionenmetropole Houston in Texas hat eine Ausgangssperre für die Nacht verhängt. Sie gelte bis 5.00 Uhr Ortszeit am Morgen. Hintergrund seien kriminelle Machenschaften, vor allem von Plünderern. Teilweise hätten sich Kriminelle als Polizisten verkleidet und Bewohner zum Verlassen ihrer Häuser aufgefordert, sagte Bürgermeister Sylvester Turner. In Houston und Umgebung ist im Zuge des Tropensturms "Harvey" in den vergangenen Tagen die Rekordmenge von 125 Zentimetern Regen gefallen.

03:06 Brüssel mahnt mehr Entschlossenheit bei Abschiebungen an

Berlin - Im Kampf gegen die Flüchtlingskrise hat die EU-Kommission mehr Entschlossenheit bei Abschiebungen von den EU-Mitgliedstaaten gefordert. "Dies ist der Moment, mehr zu tun und in ganz Europa die Rückführungsverfahren zu straffen, aber auch die Zusammenarbeit mit Drittstaaten zu verbessern", sagte der für Migration und Inneres zuständige EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos der Zeitung "Die Welt". "Wir müssen mutiger sein und zusammen ein europäisches Rückführungssystem aufbauen", forderte Avramopoulos.

02:46 UN-Sicherheitsrat verurteilt Nordkoreas jüngsten Raketentest

New York - Der Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen hat den jüngsten Raketentest Nordkoreas am Abend einstimmig als "empörend" verurteilt. Die 15 Mitglieder des höchsten UN-Gremiums riefen Pjöngjang auf, weitere Tests zu unterlassen und im Einklang mit früheren UN-Resolutionen sein Atomprogramm einzustellen. Die jüngsten Raketentests des nordkoreanischen Militärs unterminierten "absichtlich regionalen Frieden und Stabilität und haben weltweit große Sicherheitsbedenken ausgelöst", heißt es in einer im Anschluss an die Sondersitzung verbreiteten Erklärung.