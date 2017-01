16:53 Pop-Star Madonna will noch mehr Kinder aus Malawi adoptieren

Lilongwe - Die Pop-Ikone Madonna will erneut zwei Kinder aus Malawi im südlichen Afrika adoptieren. Ein Sprecher der malawischen Justiz bestätigte das Vorhaben der 58-Jährigen. Ihre Anwälte hätten das Verfahren eingeleitet, sagte Sprecher Mlenga Mvula der Deutschen Presse-Agentur. Die Eltern der Kinder sowie das zuständige Ministerium seien an dem Verfahren beteiligt. Zuvor hatte Madonna bereits 2006 einen Jungen, David, und 2009 ein Mädchen, Mercy, aus dem armen afrikanischen Land adoptiert.

16:52 Junger Dresdner stirbt bei Rodelunfall in Tirol

Kühtai - Ein junger Mann aus Dresden ist bei einem nächtlichen Rodelunfall in Tirol ums Leben gekommen. Nach Angaben der österreichischen Polizei war der 23-Jährige mit einer Gruppe auf einer beleuchteten Rodelbahn unterwegs gewesen. Aus zunächst ungeklärter Ursache sei der junge Mann im Schlussabschnitt der Strecke aus der Bahn geschleudert worden und frontal gegen das Geländer einer Brücke geprallt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Erst am vergangenen Wochenende war in Vorarlberg ein deutscher Urlauber bei einem ähnlichen Rodelunfall getötet worden.

16:50 Bolt verliert Goldmedaille von Peking

Lausanne - Sprint-Superstar Usain Bolt verliert eine seiner neun olympischen Goldmedaillen. Die bei den Sommerspielen in Peking 2008 siegreiche 4x100-Meter-Staffel aus Jamaika ist wegen Dopings von Nesta Carter disqualifiziert worden. Wie das Internationale Olympische Komitee in Lausanne mitteilte, wurde bei einem erneuten Test der Probe Carters das verbotene leistungssteigernde Mittel Methylhexanamin nachgewiesen. Nicht nur Carter, sondern eben auch Bolt, Michael Frater und Asafa Powell müssen die Goldmedaillen zurückgeben.

16:48 Energienachfrage steigt bis 2035 um fast ein Drittel

London - Der weltweite Energiebedarf wird in den nächsten Jahren weiter stark steigen. Bis zum Jahr 2035 wird er einer Studie des britischen Rohstoffriesen BP zufolge um etwa 30 Prozent zunehmen. Grund sei vor allem der wachsende Wohlstand in den Entwicklungsländern, heißt es in dem in London veröffentlichten Bericht. Er gilt als Standardwerk in der Branche.