15:18 Rechtsextremer Terrorverdächtiger in U-Haft

Karlsruhe - Nach den Razzien in der rechtsextremistischen Szene sitzt der 66 Jahre alte Hauptverdächtige aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Mannheim erwirkten Haftbefehls in Untersuchungshaft. Dabei gehe es um den Vorwurf der Volksverhetzung, sagte ein Sprecher. Der Mann stammt aus Schwetzingen und soll der Bewegung der "Reichsbürger" nahestehen. Er und ein zweiter Verdächtiger waren gestern festgenommen worden. Die Bundesanwaltschaft prüft gegen beide Männer Haftbefehle wegen Gründung einer rechtsextremistischen Vereinigung. Die Gruppe soll Anschläge auf Juden, Asylbewerber und Polizisten geplant haben.

15:09 Fünfjährige getötet - Mutter stellt sich der Polizei

Bad Wildbad - Eine 41-Jährige soll in Bad Wildbad in Baden-Württemberg ihre kleine Tochter getötet haben. Die Frau stellte sich selbst der Polizei. Warum und wie sie die Fünfjährige umgebracht haben soll, wurde zunächst nicht bekannt. Die Frau war gestern bei der Polizei erschienen. Sie gab an, ihre Tochter getötet zu haben. Als die Polizisten zur Wohnung der Familie fuhren, fanden sie die Kleine tot in ihrem Kinderzimmer. Die beiden älteren Söhne der Frau waren in der Wohnung, hatten laut Polizei aber nichts mitbekommen. Der Vater der Kinder war nicht zu Hause.