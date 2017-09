Deutschland Reform der Notfallversorgung geplant

Nachrichten-Ticker

04:48 Zwei Promille - 59-Jährige fährt Schlangenlinien

Reichenbach - Die Polizei hat am Abend bei Reichenbach in Sachsen eine 59-Jährige mit über zwei Promille auf der Autobahn gestoppt. Die Frau war zwei hinter ihr fahrenden Polizisten auf dem Weg zur Arbeit durch ihren Fahrstil aufgefallen. Laut der Zwickauer Polizei fuhr die Frau auf der A72 Schlangenlinien. Bei der Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Promillewert von 2,16. Die Polizei ordnete einen Bluttest an und stellte den Führerschein sicher.

04:46 Reform der Notfallversorgung geplant

Berlin - Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der Marburger Bund wollen die ambulante und stationäre Notfallversorgung besser verzahnen. Dazu haben sie ein Reformkonzept vorgelegt, mit dem die Bereitschaftsnummer der niedergelassenen Ärzte 116117 und der Notruf des Rettungsdienstes 112 stärker vernetzt werden sollen. Die 116117 müsse bekannter werden, heißt es. Laut Marburger Bund sollen Patienten bei einer gemeinsamen Anlaufstelle rund um die Uhr anrufen können und eine qualifizierte Ersteinschätzung bekommen.

04:04 Zwei Tote und zwei Schwerverletzte nach Schüssen in Lokal

Traunreut - Ein Mann hat in einem Lokal in Oberbayern mit einem Gewehr zwei Männer getötet und zwei Frauen schwer verletzt. Zeugen hörten am späten Abend die Schüsse in Traunreut im Landkreis Traunstein und alarmierten die Polizei. Die schwer verletzten Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Täter ist auf der Flucht. Die Staatsanwaltschaft Traunstein und die Kripo übernahmen die Ermittlungen. Das Tatmotiv und die Hintergründe sind noch unklar.

03:48 U-Bahn-Attentat: Polizei schließt mehrere Täter nicht aus

London - Nach dem Anschlag auf eine Londoner U-Bahn deutet laut Scotland Yard immer mehr darauf hin, dass die Polizei den Hauptverdächtigen bereits gefasst hat. Ein 18-Jähriger wurde gestern Morgen im Ausreisebereich des Hafens von Dover wegen Terrorverdachts festgenommen. Noch gab Scotland Yard keine Details bekannt, doch es gibt kaum Zweifel daran, dass er verdächtigt wird, die Bombe am Freitagmorgen in einem Pendlerzug abgestellt zu haben. Der Mann wurde gestern nach London überstellt und sitzt dort in Gewahrsam.

03:45 16-Jähriger auf A30 von Auto erfasst und getötet

Melle - Ein 16-Jähriger ist in der Nacht auf der A30 bei Melle in Niedersachsen von einem Auto erfasst und getötet worden. Der Jugendliche war laut Polizei im Bereich der Anschlussstelle Gesmold unterwegs. Während der Unfallaufnahme war die Autobahn in beide Richtungen voll gesperrt.