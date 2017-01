16:04 Obamas empfangen Trumps im Weißen Haus

Washington - Wenige Stunden vor der Amtsübergabe haben US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle das Ehepaar Trump im Weißen Haus empfangen. Donald und Melania Trump kamen aus der Kirche St. John, wo sie den offiziellen Teil des Tages mit einer Messe begonnen hatten. Trump trug einen schwarzen Anzug mit roter Krawatte, Melania war ganz in leuchtendes Himmelblau gewandet. Im Anschluss an das Treffen im Weißen Haus geht es zum Kapitol, wo Trump den den Eid als 45. Präsident der USA abgelegen wird. Danach folgt eine Parade zum Weißen Haus.

Rom - In dem von einer Lawine zerstörten italienischen Berghotel Rigopiano sind laut Medienberichten weitere Überlebende entdeckt worden. Eine Gruppe von fünf Personen sei unter den Trümmern gesichtet worden, meldete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die Feuerwehr. Die Retter hätten noch nicht bis zu ihnen vordringen können. Nach Angaben des Zivilschutzes wurden bis zum Mittag sechs Menschen aus Schutt und Schnee geborgen. Medien hatten zuvor von bis zu acht Überlebenden berichtet. Zwei Menschen wurden nach offiziellen Angaben tot geborgen.

Rom - Katastrophenhelfer haben nach dem Lawinenunglück im italienischen Erdbebengebiet mehrere Überlebende in dem verschütteten Hotel gefunden. Sechs Menschen wurden nach rund 40 Stunden aus den Trümmern geborgen, unter ihnen ein Kind, bestätigte der Zivilschutz der dpa der Deutschen Presse-Agentur. In Medienberichten war von bis zu acht Überlebenden die Rede. Der Zustand der Geretteten sei gut, meldete die Nachrichtenagentur Ansa. Viele Gäste werden noch vermisst. Der Zivilschutz hofft auf weitere Überlebende.

15:23 Gericht verurteilt TÜV im Brustimplantate-Skandal

Toulon - Der TÜV Rheinland ist im Skandal um fehlerhafte Brustimplantate in Frankreich zur Zahlung von Schadenersatz in Millionenhöhe verurteilt worden. Das Handelsgericht von Toulon sprach 20 000 Klägerinnen jeweils 3000 Euro zu, wie AFP berichtet. Der TÜV kündigte Berufung an. Der inzwischen insolvente französische Hersteller Poly Implant Prothèse hatte billiges Industriesilikon für seine Implantate verwendet. Der TÜV hatte die Produktion von PIP zertifiziert. Andere Gerichte hatten jedoch mehrfach entschieden, auch der TÜV sei vom Hersteller getäuscht worden.