Deutschland Risiko-Lebensmittel: Foodwatch rügt Umgang mit Rückrufen

Nachrichten-Ticker

14:04 Letztes Mitglied der spanischen Terrorzelle identifiziert

Barcelona - Die spanische Polizei hat nun auch das letzte Mitglied der katalanischen Terrorzelle identifiziert. Experten haben mittels DNA-Proben die Identität der zweiten Leiche bestimmt, die in dem in Alcanar südlich von Barcelona explodierten Haus gefunden worden war. Bei der ersten Leiche handelt es sich um den als Anführer der Terrorzelle gesuchten Imam Abdelbaki Es Satty. Der zweite Tote wurde als Youssef Aalla identifiziert, laut "La Vanguardia" ein Bruder eines in Cambrils von der Polizei erschossenen Terroristen und zudem Bruder eines der vier festgenommenen Verdächtigen.

13:51 London will enge Datenschutz-Zusammenarbeit nach Brexit

London - Die britische Regierung will beim Thema Datenschutz auch weiterhin eng mit der EU zusammenarbeiten. In einem heute vorgestellten Positionspapier heißt es, noch im Herbst solle ein Gesetz zum Datenschutz ins Parlament eingebracht werden, das die jüngsten EU-Regeln in nationales Recht überführe. Das Papier ist das letzte in einer Reihe von Dokumenten, mit denen London seine Position für die Brexit-Verhandlungen mit Brüssel absteckt. Darin geht es unter anderem um ein künftiges Zollabkommen und Alternativen zu einer Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs.

13:47 Umfrage: Jeder Zweite genervt von Urlaubsfotos auf Facebook

Berlin - Fotos vom Sonnenuntergang am Strand oder Schnappschüsse von der Bergtour? Urlaubsbilder, die in den Sozialen Netzwerken gepostet werden, kommen bei der Hälfte der Menschen in Deutschland nicht gut an. Laut einer repäsentativen Umfrage des IT-Branchenverbands Bitkom sind 51 Prozent genervt von den Ferienfotos auf Facebook, Instagram und anderen sozialen Plattformen. Trotzdem stellen 47 Prozent selbst gerne Urlaubsfotos auf den Social-Media-Kanälen zur Schau.

13:18 Risiko-Lebensmittel: Foodwatch rügt Umgang mit Rückrufen

Berlin - Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch hat das System der Lebensmittelwarnungen in Deutschland als "mangelhaft" gerügt. Warnungen vor möglicherweise gesundheitsgefährdenden Lebensmitteln erreichten die Menschen in Deutschland oftmals zu spät oder gar nicht, sagte Geschäftsführer Martin Rücker bei der Vorstellung eines Foodwatch-Reports. Foodwatch erklärte, die "verfehlte Informationspolitik" im aktuellen Skandal um mit dem Insektizid Fipronil belastete Eier sei kein Einzelfall. Zu viel Entscheidungsmacht liege aktuell noch bei den Herstellern,

12:55 Affenliebe: Makakenweibchen adoptiert Küken

Tel Aviv - Eine Makakenäffin hat in einem israelischen Zoo ein Hühnerküken adoptiert. "Sie pflegt den jungen Vogel wie eine Mutter", sagte eine Sprecherin des Safari-Zoos bei Tel Aviv. Auf einem Video ist zu sehen, wie die Äffin das Küken wie ein Baby im Arm hält und mit sich herumträgt. Die Tierpfleger hätten sich zunächst Sorgen um das kleine Huhn gemacht. Es habe jedoch zwischendurch von allein das Affengehege verlassen und sei dann wieder zu Äffin Niv zurückgekommen. "Das Küken sucht immer wieder ihre Nähe."