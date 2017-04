Deutschland "Rote Rosen": Patricia Schäfer folgt auf Cheryl Shepard

18:55 Trump und G7 erhöhen den Druck auf Nordkorea

Seoul - Die USA haben den Druck auf Nordkorea deutlich erhöht und dafür wütende Reaktionen aus Pjöngjang geerntet. US-Präsident Donald Trump forderte China auf, seinen Einfluss auf Nordkorea geltend zu machen und bei der Lösung des Problems mitzuhelfen. "Andernfalls lösen wir das Problem ohne sie", twitterte Trump. Nordkorea arbeitet an der Entwicklung von Raketen, die mit einem Atomsprengkopf bestückt sind und außer Südkorea und Japan auch die USA treffen können. Die Gruppe sieben führender westlicher Staaten verurteilte die nordkoreanischen Raketentests aufs Schärfste.

Lucca - Die USA und ihre wichtigsten Verbündeten wollen Russland zu neuen Verhandlungen über eine Lösung des blutigen Syrien-Kriegs bewegen. Sie verlangen von Moskau aber den Bruch mit Präsident Baschar al-Assad. Die G7-Außenminister drängten die russische Regierung bei ihrem Treffen im italienischen Lucca zur Kooperation, verzichteten aber auf Druckmittel wie neue Sanktionen. US-Außenminister Rex Tillerson reiste noch am Nachmittag nach Moskau weiter und will dort morgen den russischen Außenminister Sergej Lawrow treffen.

Berlin - Das geplante Engagement von Kanzleramtschef Peter Altmaier im Bundestagswahlkampf sorgt für schlechte Stimmung in der schwarz-roten Koalition. "Das schadet der Zusammenarbeit in der Koalition", sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Das sei eine unzulässige Verquickung von Partei- und Regierungsarbeit. FDP-Vize Wolfgang Kubicki nannte es verfassungswidrig, "wenn der Kanzleramtschef Wahlkampfmanager der CDU wird", und forderte wie Linken-Chef Bernd Riexinger, Altmaier müsse sein Regierungsamt aufgeben.