Nachrichten-Ticker

07:42 Kontaktmänner des Berlin-Attentäters im Visier der Ermittler

Karlsruhe - Tagelang gab es kaum Neues, jetzt kommt Bewegung in die Ermittlungen zum Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt. Zwei Kontaktmänner sind im Visier der Polizei. Die Bundesanwaltschaft ließ gestern in einem Berliner Flüchtlingsheim die Unterkunft eines 26-jährigen Tunesiers durchsuchen. Es bestehe der Verdacht, dass er möglicherweise Anis Amri geholfen hat, erklärte die Behörde. Darüber hinaus wurde auch eine Wohnung in Berlin durchsucht. Dort soll sich ein früherer Mitbewohner Amris aufgehalten haben.

07:40 Ford stoppt Pläne für Werk in Mexiko

Flat Rock - Ford verzichtet auf ein neues Werk in Mexiko. Die Pläne für eine 1,6 Milliarden Dollar teure Fabrik seien gestoppt worden, teilte der US-Autobauer mit. Stattdessen sollen nun 700 Millionen Dollar in eine Fertigungsstätte im US-Bundesstaat Michigan investiert werden. Der künftige Präsident Donald Trump hatte Ford und andere US-Konzerne zuvor wiederholt für die Produktion in dem Niedriglohn-Nachbarland Mexiko kritisiert. Die Expansion in Michigan werde direkt zur Schaffung 700 neuer Jobs führen, kündigte Ford an.

06:02 Obama plant weitere Entlassungen aus Guantánamo

Washington - US-Präsident Barack Obama will in seinen letzten Amtstagen offensichtlich am Plan festhalten, weitere Insassen des umstrittenen Gefangenenlagers Guantánamo zu entlassen. Es seien weitere Transfers von Häftlingen zu erwarten, sagte sein Sprecher Josh Earnest in Washington. Obama würde damit erneut die Vorstellungen seines Nachfolgers Donald Trump mit einer Amtshandlung konterkarieren. Der Republikaner hatte zuvor gefordert, niemanden mehr aus dem Lager zu entlassen.

05:56 Arbeitnehmer sollen Recht auf befristete Teilzeit bekommen

Berlin - Arbeitnehmer sollen das Recht auf eine zeitlich befristete Verringerung ihrer Arbeitszeit bekommen. Das sieht ein Entwurf von Arbeitsministerin Andrea Nahles vor. Ziel ist die Einführung eines Anspruchs auf zeitlich begrenzte Teilzeitarbeit im Teilzeit- und Befristungsgesetz, heißt es darin. Für Beschäftigte, die zeitlich begrenzt ihre Arbeitszeit verringern möchten, werde sichergestellt, dass sie nach der Teilzeitphase wieder zur ursprünglichen Arbeitszeit zurückkehren können.

04:41 Rückhalt für de Maizières Ideen zum Sicherheitsapparat

Berlin - Nach viel Kritik aus den Ländern bekommt Innenminister Thomas de Maizière Rückhalt für seinen Vorstoß zum Umbau des Sicherheitsapparats. Unionsfraktionschef Volker Kauder sagte der "Bild"-Zeitung, die Zusammenarbeit von Bund und Ländern funktioniere nicht optimal. Der Verfassungsschutz müsse komplett vom Bund übernommen werden. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter stärkte de Maizière ebenfalls den Rücken. Die Bewertung müsse beim Bund in einer Behörde vorgenommen werden - und nicht in 16 Ländern, sagte BDK-Chef André Schulz der Oldenburger "Nordwest-Zeitung".