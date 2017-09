Deutschland Ryanair veröffentlicht Liste gestrichener Flüge

03:58 Ryanair veröffentlicht Liste gestrichener Flüge

Dublin - Der Billigflieger Ryanair hat eine Liste aller gestrichenen Flüge der kommenden Wochen auf seiner Webseite veröffentlicht. Betroffene Passagiere würden zudem per Email über die Streichungen benachrichtigt, teilte das Unternehmen in der Nacht mit. Wird ein Flug abgesagt, können Ryanair-Kunden demnach entweder eine Rückerstattung beantragen oder kostenlos auf einen anderen verfügbaren Flug umbuchen. Heute sind allein sechs Flüge von und nach Deutschland betroffen - auf den Strecken Nürnberg-Mailand, Köln-Mailand sowie Berlin-Dublin.

03:05 Tuifly muss wegen Air Berlin-Pleite Sparkurs einschlagen

02:48 Zwei Tote und Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Neubulach - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Baden-Württemberg sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere Personen erlitten bei dem Unglück in Neubulach im Landkreis Calw eine Rauchgasvergiftung, wie die Polizei am frühen Morgen mitteilte. Das Feuer war kurz vor Mitternacht in der Wohnung ausgebrochen, in der die Feuerwehr auch die beiden Toten fand. Die genaue Brandursache war zunächst nicht bekannt.