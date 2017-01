Nachrichten-Ticker

11:57 Kohlenmonoxid-Alarm: Feuerwehr lüftet Shisha-Bar

Düsseldorf - Wegen erhöhter Kohlenmonoxid-Werte hat die Feuerwehr eine Shisha-Bar in Düsseldorf gelüftet. Als ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes am Abend wegen einer Ruhestörung in der Bar war, sprang das Warngerät an. Die Feuerwehr kam mit 25 Mann und neun Fahrzeugen zu dem Einsatz in der Innenstadt. Der Betreiber der Bar hatte vergessen, die Lüftungsanlage einzuschalten. Die Feuerwehr setzte Hochleistungslüfter ein, um Frischluft in das verwinkelte Lokal zu blasen. Verletzt wurde niemand.

11:55 Theresa May zu Gesprächen in Ankara

Istanbul - Die britische Regierungschefin Theresa May ist zu Gesprächen über Handel und eine gemeinsame Sicherheitspolitik in der Türkei eingetroffen. In der Hauptstadt Ankara wird sie mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und dem türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim zusammentreffen. Türkischen Medien zufolge werden May und die türkische Führungsspitze auch über den Bürgerkrieg in Syrien und die Bemühungen über eine Wiedervereinigung der Mittelmeerinsel Zypern beraten.

11:52 Schlägerduo greift junge Männer in Berliner U-Bahnhof an

Berlin - Ein Schlägerduo hat in einem U-Bahnhof in Berlin drei junge Männer angegriffen. Am späten Abend gingen die Angreifer auf einer Rolltreppe am Bahnhof Gesundbrunnen auf ihre Opfer los. Sie hätten zugeschlagen, getreten und einen der jungen Männer gewürgt. Zwei Opfer wurden leicht verletzt. Die Schläger konnten unerkannt flüchten. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Hinweise auf die Täter erhoffen sich die Ermittler von der Auswertung des Videomaterials der Überwachungskameras.

11:10 Serena Williams nach Australian-Open-Sieg wieder Nummer eins

Melbourne - Serena Williams hat mit einem 6:4, 6:4-Finalsieg über Schwester Venus zum siebten Mal die Australian Open der Tennisprofis in Melbourne gewonnen. Damit löst die Amerikanerin Angelique Kerber wieder als Weltranglisten-Erste ab und ist mit dem 23. Grand-Slam-Titel nun alleinige Rekordhalterin der Profi-Ära vor Steffi Graf. Vorjahressiegerin Angelique Kerber war diesmal schon im Achtelfinale gescheitert und verliert nun die Position als Nummer eins der Welt, die sie im September übernommen hatte.

10:52 Lidl ruft Brotaufstriche zurück

Neckarsulm - Die Supermarktkette Lidl ruft Brotaufstriche der Marke "Meine Käserei" zurück. Die Sorten Ananas-Pfirsich, Schnittlauch und Tomate-Basilikum, jeweils in der 175-Gramm-Packung, sollten nicht verzehrt und zurückgebracht werden - unabhängig vom Haltbarkeitsdatum. Das Bakterium Listeria monocytogenes wurde in dem Produkt nachgewiesen, das Magen-Darm-Erkrankungen auslösen kann. Verkauft wurde der betroffene Brotaufstrich in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland.