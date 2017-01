07:45 Polizei geht mit Razzia gegen Diebesbande in Dresden vor

Dresden - In einem Großeinsatz ist die Bundespolizei im Großraum Dresden gegen eine mutmaßliche internationale Diebesbande vorgegangen. Mehr als 30 Objekte wurden durchsucht. Die Bundespolizei war nach eigenen Angaben mit mehreren Hundertschaften im Einsatz und wurde dabei von Beamten der Zollfahndung und des sächsischen Landeskriminalamtes unterstützt. Bei den Beschuldigten handele es sich vorwiegend um Osteuropäer, aber auch Asiaten und Deutsche seien unter den mutmaßlichen Tätern, so die Bundespolizei. Zehn Haftbefehle liegen vor, mindestens einer wurde vollgestreckt.

07:23 US-Unternehmen warnen Trump vor Handelskrieg mit Peking

Peking - US-Unternehmen in China haben Donald Trump vor einem Handelskrieg mit Peking gewarnt, falls der designierte US-Präsident seine angedrohten Sanktionen tatsächlich umsetzen sollte. Chinas Regierung bereite Schritte vor, "​um Vergeltung zu üben"​, sagte Lester Ross von der amerikanischen Handelskammer in Peking anlässlich der Präsentation einer Studie zur Stimmung von US-Unternehmen in China. Peking stünde "​nicht ohne Arsenal"​ da, um auf Aktionen der USA zu reagieren. Trump hatte China "Währungsmanipulator" genannt und einen hohen Strafzoll auf Einfuhren aus China angekündigt.