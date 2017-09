Deutschland Schärfere Sanktionen für Verkehrssünder im Bundesrat

07:12 "Maria" gewinnt an Kraft, Kurs auf Turks- und Caicosinseln

San Juan - Hurrikan "Maria" hat auf seinem Weg durch die Karibik erneut an Kraft gewonnen. Der Tropensturm erreichte vor den Turks- und Caicosinseln Windgeschwindigkeiten von bis zu 205 Kilometern pro Stunde, wie das US-Hurrikanzentrum in Miami mitteilte. Damit gilt "Maria" weiterhin als Hurrikan der Kategorie drei. Zuvor war "Maria" sowohl über die Karibikinsel Puerto Rico als auch die Dominikanische Republik hinweggezogen. Mindestens 18 Menschen kamen dabei ums Leben, rund 20 werden noch vermisst.

07:06 Schärfere Sanktionen für Verkehrssünder im Bundesrat

Berlin - Auf Verkehrssünder kommen schärfere Sanktionen zu. Der Bundesrat befasst sich heute abschließend mit einer Reihe von Neuregelungen, die unter anderem Rasern härtere Strafen androhen. Wer illegale Autorennen veranstaltet oder daran teilnimmt, soll künftig mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft werden können. Die Geldbuße für verbotenes Hantieren mit Handys am Steuer soll von 60 Euro auf bis zu 200 Euro steigen. Fahrer, die keine Rettungsgasse für Einsatzwagen von Hilfskräften bilden, sollen ebenfalls mehr zahlen.

07:04 ZDF-"Politbarometer": SPD sackt ab, AfD auf Platz drei

Berlin - Kurz vor der Bundestagswahl fällt die SPD einer neuen Umfrage zufolge in der Wählergunst weiter ab. Im ZDF-"Politbarometer" kommen die Sozialdemokraten mit ihrem Kanzlerkandidaten Martin Schulz nur noch auf 21,5 Prozent - ein Minus von 1,5 Punkten im Vergleich zur Vorwoche. Die Union rangiert unverändert bei 36 Prozent. Die AfD kann um einen Punkt auf 11 Prozent zulegen. Sie wäre somit drittstärkste Kraft im neuen Bundestag. Die Linke würde 8,5 Prozent erreichen, die Grünen 8 und die FDP 10 Prozent.

06:37 Bayern Stauland Nummer eins - vor allem Freitage betroffen

München - Bayern ist das Stauland Nummer eins. Ein Viertel aller Staus bundesweit mit mehr als zehn Kilometern Länge braute sich in diesem Sommer im Freistaat zusammen, teilte der ADAC mit. Niedersachsen folgt auf Platz zwei, vor Baden-Württemberg. Anders als früher sei inzwischen Freitag der Stautag schlechthin. 495 lange Staus registrierte der ADAC bundesweit an allen Freitagen der zwölf Ferienwochenenden. Ein wesentlicher Faktor neben hohem Verkehrsaufkommen seien Baustellen.

06:25 Kim Jong Un bezeichnet Trump als dementen US-Greis

New York/Seoul - Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat US-Präsident Donald Trump nach dessen Drohungen gegen Pjöngjang persönlich angegriffen. Er wolle den geisteskranken, dementen US-Greis mit Feuer bändigen, zitierte ihn die nordkoreanische Staatsagentur KCNA. Un erklärte weiter, Trump müsse seine Drohungen "teuer bezahlen". Der US-Präsident hatte zuvor bei der UN-Vollversammlung in New York gedroht, Nordkorea "total zu zerstören". Das Atomprogramm des Landes sei eine Gefahr für die ganze Welt.