Deutschland Schlag gegen linksextreme Szene: Internetplattform verboten

18:53 Königin Máxima trägt jetzt eine Zahnspange

18:52 Vater und Kinder essen Giftpilz und kämpfen ums Überleben

Frankfurt/Main - Frankfurter Ärzte kämpfen um das Leben von drei Kindern und deren Vater, die den giftigen Grünen Knollenblätterpilz gegessen haben. Das sagte ein Sprecher des Frankfurter Gesundheitsamtes. Der Grüne Knollenblätterpilz ist einer der giftigsten Pilze in Deutschland. Das stark wirkende Gift Amanitin kann schon in geringen Mengen tödlich sein. Es wirkt stark leberschädigend. Wenn man den Verzehr überlebe, könne eine Lebertransplantation nötig sein, erläuterte der Sprecher. Er riet: "Finger weg von Pilzen, wenn man sie nicht eindeutig bestimmen kann."

17:45 VW-Ingenieur zu über drei Jahren Haft verurteilt

Detroit - In den USA ist erstmals ein VW-Mitarbeiter wegen seiner Rolle im Abgas-Skandal verurteilt worden. Der zuständige Richter brummte dem langjährigen Konzerningenieur James Robert Liang eine Gefängnisstrafe von 40 Monaten und eine Geldbuße in Höhe von 200 000 Dollar auf. Der 63-jährige Deutsche wird beschuldigt, die USA über den Einbau einer illegalen Software zur Manipulation von Abgaswerten in Dieselwagen getäuscht zu haben. Der Richter sprach von einem "ernsten Verbrechen", bei dem der Angeklagte eine "Schlüsselrolle" gespielt habe.

17:30 Ende des Pokers um Dembélé: Wechsel nach Barcelona vor Abschluss

17:12 Reporterin: Neuer Felssturz in Graubünden

Bondo - Zwei Tage nach dem verheerenden Bergsturz in der Schweiz soll erneut Gestein im Hochgebirge abgebrochen sein. Am Berg Piz Cengalo sei eine neue Staubwolke zu sehen gewesen, berichtete eine Reporterin der Zeitung "Blick", die im Dorf Bondo nahe der Bergsturz-Stelle war. Die Geröll- und Schlammlawine direkt neben dem Dorf sei erneut in Bewegung geraten. Ob sich zu dem Zeitpunkt noch Retter auf der Suche nach den acht Vermissten in dem Gelände aufhielten, war unklar. Den ganzen Tag wurde dort nach den acht Vermissten gesucht. Unter ihnen sind vier Baden-Württemberger.