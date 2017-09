Deutschland Schulz setzt auf unentschlossene Wähler - SPD steckt im Umfragetief

Nachrichten-Ticker

16:53 Schulz setzt auf unentschlossene Wähler - SPD steckt im Umfragetief

Mainz - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will in den letzten beiden Wochen bis zur Bundestagswahl verstärkt um unentschlossene Wähler werben. Fast die Hälfte von ihnen habe sich noch nicht entschieden, sagte Schulz bei einem Wahlkampfauftritt in Würzburg. Zuvor waren neue Umfragen von ARD und ZDF mit für die SPD niederschmetternden Zahlen bekanntgeworden. Gut zwei Wochen vor der Wahl am 24. September steht die SPD nach den Umfragen des ARD-"Deutschlandtrends" und des ZDF-"Politbarometers" bei 21, beziehungsweise bei 22 Prozent.

16:49 Abgeordnete erkennen türkische Entspannungssignale in Konya

Berlin - Nach langem Streit hat sich die türkische Regierung beim Truppenbesuch in Konya aus Sicht von Abgeordneten um Entspannung bemüht. Man habe deutlich gemerkt, dass es kein Interesse gegeben habe, Probleme noch mit Problemen anzuschärfen. Das sagte der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Wolfgang Hellmich. Die türkischen Regierungsvertreter hätten den Abgeordneten mitgeteilt, dass sie die "hohe Bedeutung des Besuchsrecht sehr deutlich erkennen". Nach langem Streit mit der Türkei heute sieben Bundestagsabgeordnete die Nato-Basis besucht.

16:45 Schon rund 270 000 Rohingya aus Myanmar geflohen

Genf - Die Gewaltwelle in der Unruheregion Rakhine in Myanmar hat schon mehr als eine Viertelmillion Menschen in die Flucht getrieben. In Bangladesch seien in den vergangenen zwei Wochen mindestens 270 000 Muslime aus dem Nachbarland eingetroffen, berichteten die Vereinten Nationen. Die Rohingya sind eine im überwiegend buddhistischen Myanmar in Südostasien verfolgte muslimische Minderheit. Was genau in der Unruheprovinz Rakhine vor sich geht, weiß niemand. Die UN haben keinen Zugang.

16:41 Nackt-Fotoshooting an Bahngleisen sorgt für Verspätungen

Erfurt - Ein Nackt-Fotoshooting an einer Bahntrasse in Thüringen hat für Verspätungen im Zugverkehr gesorgt. Ein 47-Jähriger habe am Donnerstag an den Gleisen zwischen Erfurt und Straußfurt einen nackten 18-Jährigen abgelichtet, teilte die Bundespolizei mit. Ein Lokführer hatte die beiden Männer an den Gleisen gesehen und die Polizei alarmiert. Die vorbeifahrenden Züge mussten daraufhin ihre Geschwindigkeit drosseln. Sieben Züge kamen dadurch zu spät. Die Polizei griff die beiden Männer auf, verwies sie der Gleise und ermittelt nun, da sie den Betriebsablauf bei der Bahn gestört haben.

16:23 Rekord-Erdbeben erschüttert Mexiko: Dutzende Tote

Mexiko-Stadt - Ein Rekord-Erbeben der Stärke 8,2 hat die Menschen in Mexiko im Schlaf überrascht und mehr als 30 Todesopfer gefordert. Dutzende Häuser stürzten ein. Das Beben ereignete sich im Pazifik, 137 Kilometer südwestlich von Tonalá im Bundesstaat Chiapas in 19 Kilometern Meerestiefe. Rund 50 Millionen Menschen spürten die heftigen Erdstöße, auch in der Hauptstadt Mexiko-Stadt. Zeitweise waren 1,5 Millionen Menschen ohne Strom. Für die Pazifikregion wurde eine Tsunamiwarnung ausgegeben.