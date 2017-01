Nachrichten-Ticker

03:48 Stärkste Ostsee-Sturmflut seit 2006

Rostock - Straßen überschwemmt, Autos unter Wasser, einzelne Dämme überspült: Die stärkste Sturmflut an Deutschlands Ostseeküsten seit über 10 Jahren hat in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zu Überschwemmungen und Schäden geführt. Betroffen sind unter anderem Kiel, Lübeck, Rostock, Wismar und Usedom. Auf Rügen wurden einzelne Deiche überspült, Häuser in Strandnähe liefen voll. Auch in anderen Teilen Deutschlands hält das Wetter die Menschen in Atem. Der Deutsche Wetterdienst warnt heute Morgen vor Unwettern in Teilen Baden-Württembergs und Bayerns.

03:44 Landtag fragt NRW-Innenminister zum Fall Amri

Düsseldorf - Zweieinhalb Wochen nach dem Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt will der nordrhein-westfälische Landtag heute Hintergründe der Bluttat durchleuchten. Im Innenausschuss steht Landesinnenminister Ralf Jäger Rede und Antwort. Die Opposition hat die Sondersitzung beantragt. Jäger soll darlegen, was die Sicherheitsbehörden vor dem Attentat über Anis Amri wussten. Die Opposition will wissen, wie der als islamistischer Gefährder eingestufte Mann vom Radar der Behörden verschwinden konnte.

03:09 Vulkanasche stört Flugverkehr in Costa Rica

San José - Der Flugverkehr in Costa Rica ist wegen Asche- und Rauchwolken des Vulkans Turrialba teilweise stillgelegt worden. Rund 30 internationale Flüge mit Ziel oder Abflug am Flughafen der Hauptstadt San José wurden gestrichen, gaben die Luftfahrtbehörden bekannt. Der 3340 Meter hohe Vulkan liegt rund 60 Kilometer von San José entfernt. Nach einem Jahrhundert Stillstand war er vor fünf Jahren wieder aktiv geworden.

03:08 Studie: Tariflöhne von Auszubildenden deutlich gestiegen

Berlin - Die Tariflöhne von Auszubildenden sind 2016 laut einer Auswertung des Bundesinstituts für Berufsbildung zum fünften Mal in Folge kräftig gestiegen. Demnach kamen Azubis in Westdeutschland während der Ausbildungszeit im Durchschnitt auf 859 Euro brutto im Monat. Das ist ein Plus von 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In Ostdeutschland sei die tarifliche Vergütung sogar um 4,9 Prozent auf nun durchschnittlich 807 Euro im Monat gestiegen. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf die Auswertung.

03:06 Schulz: Sozialdemokratie gefährdet wie nie

Berlin - Der scheidende EU-Parlamentspräsident Martin Schulz sieht die Sozialdemokratie "gefährdet und herausgefordert wie nie". Gerechtigkeit und Demokratie würden derzeit grundsätzlich infrage gestellt, sagte der SPD-Politiker der "Süddeutschen Zeitung". Hintergrund ist der Zuspruch für populistische Parteien bei jüngsten Wahlen in Europa. "Die Demokratie ist gefährdet durch Verzweiflung", sagte Schulz, der aus Brüssel in die Bundespolitik zurückkehrt und als möglicher SPD-Kanzlerkandidat gehandelt wird.