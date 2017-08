Deutschland Schulz stellt Pläne für "nationale Bildungsallianz" vor

Nachrichten-Ticker

05:44 Weißer Ring fordert Schmerzensgeld für Terroropfer

Berlin - Der Weiße Ring fordert einen Entschädigungsfonds, um Terroropfern in Deutschland ein Schmerzensgeld zu sichern. Jeder Betroffene soll mindestens einen fünfstelligen Betrag erhalten, sagte die Vorsitzende der Opferorganisation, Roswitha Müller-Piepenkötter, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Wir müssen darüber nachdenken, wie Opfer von Terroranschlägen angemessen zu entschädigen sind. Der Staat sollte einen Fonds für Schmerzensgeld gründen." Die bestehende Härtefallentschädigung beim Bundesjustizministerium sei nicht ausreichend. Auch aus psychischen Gründen sei Schadenersatz wichtig.

05:43 Studie: Mehr Personal in Kitas - Große Unterschiede je nach Region

Gütersloh - Gute Nachrichten für Eltern: In Kitas und Kindergärten verbessert sich die Betreuungssituation. Das zeigt eine Studie der Bertelsmann-Stiftung. Im März 2016 kümmerte sich ein Erzieher im Schnitt um 4,3 Krippenkinder, also um Nachwuchs unter drei Jahren. Vier Jahre zuvor beaufsichtigte ein Mitarbeiter in der Krippe fast fünf Kinder, im Schnitt 4,8. Eine Verbesserung gibt es auch in Kindergärten: Dort musste ein Mitarbeiter 2016 rein rechnerisch 9,2 Kinder im Blick haben - 2012 waren es 9,8.

04:50 Schulz stellt Pläne für "nationale Bildungsallianz" vor

Berlin - Vier Wochen vor der Bundestagswahl setzt SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz einen besonderen Akzent auf die Bildungspolitik: Mit den Bundesländern will er eine Bildungsallianz zustande bringen und sich für einheitliche Schulstandards einsetzen. Das Papier soll heute Mittag vorgestellt werden. Die SPD will unter anderem das Verbot der Bund-Länder-Kooperation bei der Bildung abschaffen. So soll unter anderem ein Ausbau-, Sanierungs- und Modernisierungsprogramm für Schulgebäude ermöglicht werden.

04:48 Deutlich weniger Flüchtlinge kommen in Italien an

Rom - In den Sommermonaten Juli und August ist die Zahl der Flüchtlinge, die in Italien über das Mittelmeer angekommen sind, deutlich zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorjahr erreichten allein in diesem Monat knapp 90 Prozent weniger Flüchtlinge die italienische Küste, wie aus Zahlen des italienischen Innenministeriums hervorgeht. Die libysche Küstenwache führt den Rückgang vor allem auf intensivere Kontrollen im Mittelmeer zurück. Experten gehen aber davon aus, dass es auch mit dem Aufkommen einer neuen bewaffneten Gruppe in Libyen zu tun haben könnte, die die Schmuggler am Ablegen hindert.

04:04 Erster Prozess gegen Festgenommenen bei G20-Krawallen

Hamburg - Erstmals muss sich nach den Krawallen am Rande des G20-Gipfels in Hamburg ein festgenommener Demonstrant vor Gericht verantworten. Das Amtsgericht Hamburg verhandelt heute gegen einen 21-Jährigen aus den Niederlanden. Ihm wird vorgeworfen, am 6. Juli nach dem Ende der Demo "Welcome to Hell" zwei Flaschen auf Polizisten geworfen zu haben. Außerdem soll er sich gegen seine Festnahme gewehrt haben. Das G20-Treffen Anfang Juli in Hamburg war von schweren Ausschreitungen mit Hunderten Verletzten überschattet worden. 51 Haftbefehle wurden erlassen.