03:11 Schulz stellt sich SPD-Bundestagsfraktion vor

Berlin - Der neue SPD-Hoffnungsträger Martin Schulz stellt sich am Mittag der SPD-Bundestagsfraktion vor. Die Sondersitzung war einberufen worden, nachdem Noch-Parteichef Sigmar Gabriel Schulz als Kanzlerkandidaten und für den Parteivorsitz vorgeschlagen hatte. Gabriel will Außenminister werden, Ex-Justizministerin Brigitte Zypries soll das Wirtschaftsministerium übernehmen - beide stehen dem Gremium ebenfalls Rede und Antwort. Der SPD-Vorstand wird über Schulz als Kanzlerkandidaten am kommenden Sonntag entscheiden.

02:59 NRW-Landtag debattiert über Fall Amri

Düsseldorf - Der Fall Amri ist heute Thema im Landtag in Nordrhein-Westfalen. Zum Auftakt der Debatte will Ministerpräsidentin Hannelore Kraft erläutern, wie sich die Abläufe vor dem Terroranschlag in Berlin aus Sicht der Landesregierung darstellen. Der Attentäter Anis Amri hatte zeitweise in Nordrhein-Westfalen gelebt, für sein Asylverfahren waren dortige Behörden zuständig. Der Tunesier hatte am 19. Dezember einen Lkw auf einen Weihnachtsmarkt gelenkt und zwölf Menschen getötet.