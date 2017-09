Deutschland Schulz: Union ist bei Mietpolitik auf falschem Kurs

Lübeck - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat der Union und CDU-Chefin Angela Merkel Blockade und einen völlig falschen Kurs in der Mietpolitik vorgeworfen. Steigende Mieten seien "eines der virulentesten Probleme" in Deutschland, sagte Schulz in der ARD-Sendung "Wahlarena" in Lübeck. Er räumte ein, die von der SPD konzipierte Mietpreisbremse habe nicht funktioniert. Seine Partei habe hier nachbessern und die Mietpreisbremse verschärfen wollen, die Union habe das jedoch verhindert. Kanzlerin Angela Merkel lehnt eine neue Mietpreisbremse ab. Statt neuer Reglementierungen müsse die Politik die Baubedingungen verbessern, sagte sie in Passau.