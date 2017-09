Deutschland Schwarz-rotes Kabinett kommt erstmals nach der Wahl zusammen

Nachrichten-Ticker

02:49 EU-Kommission legt Pläne zur Migrationspolitik vor

Brüssel - Die EU-Kommission stellt heute neue Pläne zur Flüchtlingspolitik vor, um Bewegung in den festgefahrenen Streit auf europäische Ebene zu bringen. Es geht zum einen um eine "stärkere, effizientere und fairere EU-Migrations- und Asylpolitik". Zum anderen plant die Kommission einen Vorstoß zum Vertrag von Schengen, mit dem die ständigen Grenzkontrollen zwischen etlichen EU-Ländern abgeschafft wurden. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise hatten Deutschland und andere Länder wieder Grenzkontrollen eingeführt. Sie sind eigentlich nur übergangsweise möglich und werden kritisiert.

02:46 Stoiber: Absolute Mehrheit bei der Landtagswahl "natürlich machbar"

München - Auch nach dem CSU-Fiasko bei der Bundestagswahl hält der CSU-Ehrenvorsitzende Edmund Stoiber die Verteidigung der absoluten Mehrheit bei der Landtagswahl 2018 für möglich. Das sei "natürlich machbar", sagte der Ex-Ministerpräsident. Da gehe es ja dann um Bayern: bayerische Themen, die bayerische Entwicklung. Und sie seien ja bundesweit Tabellenführer in vielen Bereichen. Die 38,8 Prozent für die CSU bei der Bundestagswahl bezeichnete Stoiber als "historische Niederlage". Im Vergleich zur Bundestagswahl vor vier Jahren war die CSU um mehr als zehn Prozentpunkte abgestürzt.

02:41 Mann prügelt mit Hammer auf Autos ein - 24 Fahrzeuge beschädigt

Heidelberg - Ein 53-jähriger Mann hat seiner Wut freien Lauf gelassen und am späten Abend mit einem Hammer auf 24 Autos in Heidelberg eingeschlagen. Als die Polizei den Mann stellte, zückte der Einheimische ein Messer und bedrohte die Beamten, wie die Polizei mitteilte. Nach einem Warnschuss konnte der Mann festgenommen werden. Eine Polizeibeamtin erlitt durch die Abgabe des Schusses ein Knalltrauma und musste ambulant behandelt werden. Wie hoch der Schaden an den Fahrzeugen ist und warum der Mann auf die Wagen einschlug, war zunächst unklar.

02:25 Aerosmith muss Tour-Termine in Südamerika absagen: Sänger Tyler krank

Boston - Die Rockband Aerosmith muss krankheitsbedingt Tour-Termine in Südamerika absagen. Sänger Steven Tyler teilte auf Twitter mit, er sei zwar "nicht in einer lebensbedrohlichen Situation", müsse sich aber "sofort" in Behandlung begeben. Er erwarte volle Genesung. Genauere Angaben zur Krankheit machte der 69-Jährige nicht. Damit fallen vier Auftritte der Band aus: In Brasilien, Chile, Argentinien und Mexiko. Aerosmith wurde 1971 gegründet und war in diesem Jahr auch schon auf Deutschland-Tournee.

01:50 Russland vernichtet seine letzten Chemiewaffen

Kisner - Russland vernichtet heute die letzten Reste des einstigen sowjetischen Riesenarsenals an Chemiewaffen. Dazu ist nach Regierungsangaben eine Zeremonie in der Chemiefabrik Kisner in der Teilrepublik Udmurtien an der Wolga geplant. In der Konvention zur Ächtung von Chemiewaffen, die seit 1997 in Kraft ist, hat sich auch Russland verpflichtet, auf seine chemischen Waffen zu verzichten. Seit 2002 sind etwa 40 000 Tonnen Haut- und Nervengifte unschädlich gemacht worden.