Deutschland Seehofer: Kein Familiennachzug bei eingeschränktem Schutz

03:19 Seehofer: Kein Familiennachzug bei eingeschränktem Schutz

Berlin - Mit einer Unionsregierung nach der Bundestagswahl wird es nach den Worten von CSU-Chef Horst Seehofer definitiv keinen Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus geben. Der Familiennachzug müsse für diesen Personenkreis nicht nur vorübergehend, sondern dauerhaft ausgesetzt werden, sagte er der "Bild"-Zeitung. Das garantiere er für die CSU. Wer erstmal seine Familie zu sich nach Deutschland geholt habe, kehre nie wieder in sein Heimatland zurück, argumentierte der bayerische Ministerpräsident.

03:16 Brasilien: Schwere Vorwürfe gegen Lula und Rousseff

Brasília - Brasiliens Generalstaatsanwalt Rodrigo Janot wirft den früheren Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva und Dilma Roussef die Bildung einer "kriminellen Vereinigung" vor. Er legte beim Obersten Gerichtshof eine entsprechende Anklageschrift vor, wie das Portal "G1" berichtete. Sie seien maßgeblich in den Korruptionsskandal "Lava Jato" verwickelt gewesen. In dessen Rahmen seien während der Amtszeiten der beiden Präsidenten von der linken Arbeiterpartei Schmiergelder in Milliardenhöhe geflossen seien.