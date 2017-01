Nachrichten-Ticker

00:53 Marc Terenzi neuer "Dschungelkönig"

Coolangatta - Sänger Marc Terenzi ist neuer "Dschungelkönig". Der 38-Jährige erhielt im Finale der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" die meisten Stimmen im Telefon- und SMS-Voting. Sein überwältigter Kommentar: "Wow." Auf Platz zwei landete die als TV-Maklerin bekannt gewordene Hanka Rackwitz, Dritter wurde "It-Boy" Florian Weiss. Am 13. Januar waren im australischen Dschungel zwölf Kandidaten gestartet. Im vergangenen Jahr hatte Sänger und "DSDS"-Dauerkandidat Menderes Bağci die Dschungelkrone gewonnen.

00:44 Seehofer: Merkel wird gemeinsame Kanzlerkandidatin der Union

Berlin - Die CSU wird keinen eigenen Kanzlerkandidaten in den Bundestagswahlkampf schicken. Das machte CSU-Chef Horst Seehofer in einem Interview mit der "Bild am Sonntag" klar. CDU-Chefin und Kanzlerin Angela Merkel werde gemeinsame Kandidatin von CDU und CSU, sagt der bayerische Ministerpräsident Seehofer. Das werde nach dem ohnehin für Ende kommender Woche geplanten Treffen der Unionsspitzen in München klar sein. Merkel repräsentiere Deutschland nicht nur erstklassig, sondern führe auch auf internationaler Ebene.

00:26 Max-Ophüls-Preis für österreichischen Jugendfilm "Siebzehn"

Saarbrücken - Der österreichische Jugendfilm "Siebzehn" von Regisseurin Monja Art hat den diesjährigen Max-Ophüls-Preis gewonnen. Damit war die 33-Jährige gleich mit ihrem Kinodebüt erfolgreich. Mit der Auszeichnung sind 36 000 Euro verbunden. "Siebzehn" erzählt emotional von der ersten Liebe und vom Erwachsenwerden. Hauptdarstellerin Elisabeth Wabitsch wurde in Saarbrücken als beste Nachwuchsschauspielerin geehrt. Bester Nachwuchsschauspieler wurde Leonard Kunz für seine Rolle in "Jenny" von Lea Becker.

00:15 SPD-Spitze nominiert Schulz für Kanzlerkandidatur

Berlin - Die SPD nominiert heute bei einer Klausurtagung in Berlin Martin Schulz als Kanzlerkandidaten und Parteichef. Nachdem Noch-SPD-Chef Sigmar Gabriel gesagt hatte, dass er den Europapolitiker Schulz für beide Posten will, verbesserten sich die Umfragewerte für die Partei. Nach Umfragen von ARD und ZDF kommt Schulz bei den Menschen ähnlich gut an wie Kanzlerin Angela Merkel von der CDU. Mit Spannung erwartet wird heute eine erste große Rede von Schulz zu inhaltlichen Schwerpunkten im Wahlkampf.