Deutschland Seilschaft aus Bayern stürzt in den Tod

Nachrichten-Ticker

22:51 Seilschaft aus Bayern stürzt in den Tod

Krimml - Bei einem Bergunfall bei Krimml im Salzburger Land in Österreich ist eine sechsköpfige Seilschaft aus Bayern verunglückt. Fünf Männer aus dem Raum um die Städte Altötting und Burghausen in Oberbayern starben. Ein 75 Jahre alter Bergsteiger überlebte schwer verletzt. Die Gruppe stürzte rund 200 Meter ab. Einer der Bergsteiger kam auf blankem Eis in etwa 3000 Metern Höhe am Berg Gabler ins Rutschen und riss die anderen mit in eine Spalte zwischen Gletscher und Fels.

22:47 250 Fernstraßen in Texas überflutet

Houston - Im von Sturzregen überfluteten Südtexas spitzt sich die Lage weiter zu. Massive Rettungsaktionen mit Booten und Helikoptern sind im Gange, um Menschen aus ihren überfluteten Häusern oder von Hausdächern zu bergen. 3000 Angehörige der Nationalgarde sowie der Garde von Texas sind mobilisiert, 250 Fernstraßen geschlossen. Wirbelsturm "Harvey" sorgt weiter für sintflutartige Regenmengen. Besonders betroffen ist die Region um Houston. Der Flughafen der viertgrößten US-Stadt wurde inzwischen geschlossen.

22:03 Guatemalas Verfassungsgericht stoppt Ausweisung von UN-Ermittler

Guatemala-Stadt - Guatemalas Verfassungsgericht hat die vom Präsidenten Jimmy Morales verfügte Ausweisung eines UN-Sonderermittlers gegen Korruption gestoppt. Das teilte das Gericht nach einer Sondersitzung mit. Zuvor hatte Morales überraschend den Juristen Iván Velázquez zur unerwünschten Person erklärt und seine sofortige Ausreise angeordnet. Der Leiter der Internationalen Kommission gegen Straflosigkeit in dem mittelamerikanischen Land hatte in der vergangenen Woche Ermittlungen gegen den Staatschef angekündigt.

21:58 Auto gerät in Gegenverkehr: Drei Seniorinnen tot

Billerbeck - Bei einem schweren Autounfall in Billerbeck in der Nähe von Münster sind drei Seniorinnen getötet worden. Eine 69-jährige Fahrerin war auf einer Landstraße in einer Kurve frontal in den entgegenkommenden Wagen mit den drei 74 bis 83 Jahre alten Frauen gerast. Bei dem Unfall gab es zudem drei Schwerverletzte. Die 69-Jährige und ihr Ehemann auf dem Beifahrersitz wurden bei dem Aufprall schwer verletzt. Das andere Auto wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes von der Straße geschleudert.

21:21 Verunglückte deutsche Seilschaft identifiziert

Wien - Nach dem tödlichen Unglück einer Seilschaft aus Bayern im Salzburger Land hat die österreichische Polizei nähere Angaben zu den sechs Männern gemacht. Der Schwerverletzte sei ein Mann aus dem Raum Altötting, hieß es. Die fünf Toten stammten ebenfalls aus dem Raum Altötting sowie aus der Gegend von Burghausen. Die Männer waren in etwa 3000 Metern Höhe am Berg Gabler unterwegs, als einer von ihnen ins Rutschen kam und die anderen mitriss. Die Gruppe stürzte rund 200 Meter in eine Spalte zwischen Gletscher und Fels.