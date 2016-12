Köln - Unter starken Sicherheitsvorkehrungen feiern die Menschen in den deutschen Großstädten heute den Jahreswechsel. Nach den massiven Übergriffen auf Frauen in der vergangenen Silvesternacht und dem Anschlag in Berlin haben Polizei und Städte vielerorts umfangreiche Vorbereitungen getroffen. Allein in der Kölner Innenstadt sollen rund 1500 Beamte im Einsatz sein, die Polizei will bei Störungen konsequent einschreiten. Einige Rheinbrücken und Straßen werden gesperrt. Auch für die Feiermeile in Berlin gilt ein strenges Sicherheitskonzept.