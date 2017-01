Nachrichten-Ticker

00:04 Nach Rücktritt: Holm verteidigt Umgang mit Stasi-Vergangenheit

Berlin - Der zurückgetretene Berliner Staatssekretär Andrej Holm hat sich für sein Verhalten in der Diskussion um seine Stasi-Vergangenheit gerechtfertigt. Er habe sich um einen offenen und selbstkritischen Umgang bemüht, sagte Holm der "Süddeutschen Zeitung". Dabei habe er eher eine vermutlich naive Offenheit an den Tag gelegt, die ihm oft als Ausflucht oder Relativierung ausgelegt worden sei. Der von der Linken ernannte Bau-Staatssekretär war als Folge der Stasi-Affäre am vergangenen Montag zurückgetreten.

22:49 Aubameyang mit Gastgeber Gabun bei Afrika Cup ausgeschieden

Libreville - Der Dortmunder Bundesliga-Profi Pierre-Emerick Aubameyang ist mit Gastgeber Gabun beim Afrika Cup in der Vorrunde ausgeschieden. Er wird dem BVB damit früher als geplant wieder zur Verfügung stehen. Gegen Kamerun kam Gabun nicht über ein 0:0 hinaus und verpasste damit auch im dritten Gruppenspiel den ersten Sieg. In der Parallelpartie setzte sich Burkina Faso gegen Guinea-Bissau mit 2:0 durch. Damit stehen Kamerun und Burkina Faso im Viertelfinale.

21:56 Frankreichs Sozialisten steuern nach links

Paris - Im Rennen um den Élyséepalast gehen die französischen Sozialisten klar auf Linkskurs. Der Ex-Minister Benoît Hamon setzte sich in der ersten Vorwahlrunde um die Präsidentschaftskandidatur überraschend deutlich an die Spitze und trifft nun in der Stichwahl auf den früheren Regierungschef Manuel Valls. Die Sozialisten gelten nach fünf Regierungsjahren als angeschlagen. Staatspräsident François Hollande tritt nicht mehr an. Favoriten sind der Konservative François Fillon und die Rechtspopulistin Marine Le Pen von der Front National.

21:52 Zehntausende Rumänen und Staatschef demonstrieren gegen Regierung

Bukarest - In Rumänien sind am Abend zehntausende Menschen, unter ihnen der bürgerliche Staatspräsident Klaus Iohannis, friedlich auf die Straße gegangen. Sie protestierten gegen die von der sozialliberalen Regierung geplante Lockerung von Antikorruptionsgesetzen. Der Vorsitzende der mitregierenden Sozialdemokraten, Liviu Dragnea, warf Iohannis vor, einen "Staatsstreich"​ zu planen. Auch in elf weiteren Städten gab es Protestkundgebungen.

