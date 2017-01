20:09 Abgasskandal: VW vor Einigung mit US-Behörden

Washington - Volkswagen steht im Abgasskandal vor einer weiteren Einigung mit US-Behörden. In Verhandlungen mit dem US-Justizministerium sehe ein Vergleichsentwurf Strafzahlungen in Höhe von rund 4,3 Milliarden Dollar vor, teilte VW mit. Die Verhandlungen seien weit fortgeschritten. Mit der Einigung sollen verschiedene strafrechtliche Untersuchungen sowie zivilrechtliche Bußgeldverfahren beigelegt werden, hieß es. Der Entwurf enthält laut VW auch ein Schuldeingeständnis des Konzerns.

20:07 Bericht: Bundestag gedenkt der Opfer des Berliner Anschlags

Berlin - Die Abgeordneten des Bundestags wollen einem Medienbericht zufolge in der kommenden Woche der Opfer des Anschlags auf einen Berliner Weihnachtsmarkt gedenken. Das habe ein Sprecher von Bundestagspräsident Norbert Lammert auf Anfrage mitgeteilt, berichtet "Spiegel Online". Demnach soll Lammert am 19. Januar "vor Eintritt in die Tagesordnung zum Gedenken sprechen". Es hatte zuvor Kritik daran geben, dass bisher keine größere Gedenkfeier geplant ist.